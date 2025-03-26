İstanbul Saraçhane'de, gösteriler sırasında mezar taşlarının kırıldığı Şehzade Paşa Camii'ne gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, açıklamada bulundu. İşte o açıklamadan satır başları:

"O GAZETECİLER ÖZÜR DİLEDİLER"

"Koca bir iftirayla karşı karşıyayız. Gezi olayları bitti, Erdoğan'ın başörtülü kardeşimize üstü çıplak 50 kişi saldırdı, ben izledim' demişti. Birkaç gazeteci de 'Biz de gördük' diye konuşmuştu. Sonra o gazeteciler çıkıp özür dilediler. Bugün 7 günün sonunda, İBB'de Ekrem Başkan'ın vekili seçimle belirleniyor. Dün akşam son eylemimizi yaptık.

REKLAM

"SENİN DE MEZARINI KAZARLAR" DİYOR

Kayyum riski ortadan kalktı. Bugün burada iftar sofraları kurulacak. Ben Beylikdüzü'nde olacağım; Özgür başkanımız da burada olacak. Kadir Gecesi bugün, Şehzade Paşa Camii, Mimar Sinan'ın eseridir. Erdoğan diyor ki 'Mimar Sinan'ın erken dönem eserini tahrip ettirdin. Senin de mezarını kazarlar senin de mezarını kazarlar' diyor.

"EYVALLAH DEMEK MÜMKÜN DEĞİL"

Polis hızla biber gazı sıkıp gençleri kovalayınca belli sayıda genç istemeden bu mezar taşlarına basmış. Bu mezar taşları, vali gelmeden onarılmış. Erdoğan'ın dediği hazine burası ve mezar taşları ayakta. Bu yalana, bu iftiraya susmak, eyvallah demek mümkün değil. Mübarek günde bir şey söylemek istemiyorum. Benim mezarımın neresi olacağı bellidir. Benim yatacağım yer, Manisa'da, kabristan da belli. 'Birileri gelip orayı yıkacak' diyor.

"ÖLÜMLE TEHDİT EDİYORSAN VIZ GELİR" Sen bu kini, nefreti mi ekiyorsun. 7 günün sonunda, sağ salim hiç kimsenin başına bir şey gelmemiş. Buradan siyaset, buradan husumet çıkar mı? Mezarımı tahrip etmeyle ilgili konuşuyor. Bu lafın 10'da 1'ini CHP'li söylese, 'Vay Cumhurbaşkanımızı ölümle tehdit ettiler' diye ortalığı ayağa kaldırırlar. Ben bu vakitten sonra ölümü de mezarı da göze almış. Bu mübarek günde, bu kadar genci polis topladı. Hepsi serbest bırakılacaktı hepsi tutuklandı. Evlatlarımız aileleriyle kucaklaşsın diyeceğine, erdem sergilemen gerekirken nefret tohumu ekmek nedir? Bakın arkadaşlar burada öyle bir şey varsa Tayyip bey haklı ama yok. Bu yalanla mı iktidarını sürdüreceksin? Eğer gevelediğin şey beni ölümle tehdit etmekse o da vız gelir tırıs gider. Sende miligram vicdan olsa yalana sığınmazsın. REKLAM "KENDİ TARAFININ YARISININ KAFASI KARIŞIK" Muhalefetin tamamı Ekrem İmamoğlu'na inanıyor, kendi tarafının da yarısında kafa karışıklığı var ve yüzde 25'i de bize inanıyor. Hala turpun büyüğü heybede diyor. Böyle bir kanıt yok. Yeni turp murp yok. Öyle kanıtlar çıkacakmış birbirimizin yüzüne bakamayacakmışız, külliyen yalan. Arkadaşlarımın benden utanacakları hiçbir şey yok. Nasıl, Gezi'de attığı yalanı ortaya çıktıysa, bu son olayda da gerçek kanıt yoktu. Gizli tanıklarla soruşturma yaptılar.