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        Haberler Gündem Politika Özgür Özel, Suavi'yi dinledi | Son dakika haberleri

        Özgür Özel, Suavi'yi dinledi

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Aydın'ın Çine ilçesinde sahne alan şarkıcı Suavi'yi dinledi. Özel "Büyükşehir Belediye Başkanı'mız gerekli inisiyatifleri alarak bu konser o meydanda yapılacak. Suavi, o meydana gelecek, Çine'de o konseri verecek. O konseri de biz hep birlikte izleyeceğiz." dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2024 - 01:32 Güncelleme: 30.08.2024 - 01:32
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        Özgür Özel, Suavi'yi dinledi
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        Çine Belediyesi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı programı kapsamında Cumhuriyet Parkı'nda organize edilen konsere eşi Didem Özel ile gelen Özgür Özel, burada yaptığı konuşmada, Suavi'ye destek amacıyla ilçeye geldiklerini, kendisinin yanında olduklarını söyledi.

        Özel, Suavi'nin Aydın'ın Çine ilçesindeki konserinin iptal edilmesi için baskı yapıldığını belirterek, "Bundan sonra herhangi bir fikir insanına, sanatçıya, yediğinden içtiğinden, giyiminden kuşamından, dinlediği müzikten ilişecek birisi varsa bundan sonra pabuç pahalı. Biz buradayız." dedi.

        "KONSERİN İPTAL EDİLMESİ İÇİN BASKI YAPILDI"

        Konserin iptal edilmesi için bazı çevrelerce belediyeye baskı yapıldığını ifade eden Özel, "Çine Belediyesi, ilçesindeki benzer odakların, birtakım tepki ve tehditleriyle konseri iptal etme niyetine girmiş. İlk iş belediye başkanına ulaştık. Süreci durdurduk. Ardından dedik ki Büyükşehir Belediye Başkanı'mız gerekli inisiyatifleri alarak bu konser o meydanda yapılacak. Suavi, o meydana gelecek, Çine'de o konseri verecek. O konseri de biz hep birlikte izleyeceğiz." diye konuştu.

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        "DEMOKRAT OLMANIN GEREĞİ HER TÜRLÜ FİKRE AÇIK OLMAK"

        Sanatla ve sanatçıyla birlikte olmaya devam edeceklerini vurgulayan Özel, şunları kaydetti:

        "Demokrat olmanın gereği her türlü fikre açık olmak ve sanatçının siyasi görüşleriyle değil eseriyle, sanatıyla ve onun topluma yaptığı katkıyla meşgul olmaktır. Son sözüm şudur; bir kültür ve sanat festivali etkinliğiyse, kim isterse istesin, MHP'nin, AK Parti'nin, ülkü ocaklarının yeter ki şiddet çağırmasınlar. Şiir okusunlar, kimden okurlarsa okusunlar. Türkü söylesinler, kimle söylemek isterlerse söylesinler. Şarkı söylesinler, kimi davet ederlerse etsinler. CHP belediyeleri gerekli ev sahipliğini gösterecektir, nokta."

        Konuşmasının ardından Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Özel'e Atatürk tablosu, Suavi'ye ise çiçek takdim etti. Ardından sahneden gökyüzüne güvercinler bırakıldı.

        Konseri, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, CHP Aydın milletvekilleri Bülent Tezcan, Evrim Karakoz, CHP Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçı, Çine Belediye Başkan Vekili Mustafa Demir ile Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli de dinledi.

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        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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