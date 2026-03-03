Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika Özgür Özel, Tanju Özcan'ı ziyaret etti | Son dakika haberleri

        Özgür Özel, Tanju Özcan'ı ziyaret etti

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, görevinden uzaklaştırılan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın tutukluluğuna ilişkin, "Öğrenci okutmak için kurulmuş vakıf, öğrenci okutuyor. Buradan suç çıkar mı? Taştan su çıkarsa, buradan da suç çıkar." dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2026 - 22:08 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Özgür Özel, Tanju Özcan'ı ziyaret etti

        CHP Genel Başkanı Özel, "icbar suretiyle irtikap" suçundan tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Özcan'ı, Sincan Cezaevi'nde ziyaret etti.

        Yaklaşık 45 dakika süren görüşmenin ardından Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampusü önünde açıklamalarda bulunan Özel, Özcan'ın, Bolu yerine Ankara'da tutuklu olmasını eleştirdi.

        Özgür Özel, suçlamaya konu vakıf ile Bolu'daki öğrencilere burs verildiğini belirterek, "Bütün Bolu biliyor ki 'Bu vakfa bağış yapın' deniliyor ama karşılığında Tanju bir şey alıyor mu? Öyle bir iddia bile yok. Zaten bütün Bolu'nun gözü önünde. Öğrenci okutmak için kurulmuş vakıf, öğrenci okutuyor. Buradan suç çıkar mı? Taştan su çıkarsa, buradan da suç çıkar." diye konuştu.

        REKLAM

        Özel, Tanju Özcan'ın moralinin çok yüksek olduğunu da aktararak, şunları kaydetti:

        "Önünde sonunda Tanju çıkar ama başı dik, alnı açık çıkar. O husumetli savcı bile, 'Kendine 1 kuruş para aldın mı?' diye soramıyor. Gelinen noktada Bolu'da bir tane şikayetçi yok, bir tek o üç harflilerden biri mi ikisi mi? Allah'ın izniyle pişman edeceğiz onları. Bizim tüketimden gelen gücümüzü kullandığımızda ne yapabildiğimizi görecekler. Burada büyük bir hukuksuzluğa, haksızlığa uğramış arkadaşımız var. Onu burada bırakmaktan dolayı üzgünüz ama alnımız açık, başımız dik."

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Eyüpsultan TEM'de zincirleme trafik kazası: Hafriyat kamyonu devrildi, iki araç bariyerlere çarptı

        TEM Otoyolu Eyüpsultan mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat kamyonu devrilirken, iki araç ise bariyerlere çarptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, kaza nedeniyle oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi. (İHA) 

        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin tavrı bellidir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin tavrı bellidir
        Bahçeli: Bu haksız savaşı başlatan belli
        Bahçeli: Bu haksız savaşı başlatan belli
        Trump: İran konuşmak istedi, "Çok geç" dedim
        Trump: İran konuşmak istedi, "Çok geç" dedim
        Canlı anlatım ve istatistikler
        Canlı anlatım ve istatistikler
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 4. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 4. gün!
        Osimhen'e dev talip!
        Osimhen'e dev talip!
        İran: Körfez ülkeleriyle savaşta değiliz
        İran: Körfez ülkeleriyle savaşta değiliz
        Altında düşüş
        Altında düşüş
        Dünya petrolünün takıldığı boğaz Hürmüz
        Dünya petrolünün takıldığı boğaz Hürmüz
        Rusya'dan nükleer uyarı
        Rusya'dan nükleer uyarı
        Trump'tan İngiltere'ye: İlişkilerin eskisi gibi olmadığını görmek üzücü
        Trump'tan İngiltere'ye: İlişkilerin eskisi gibi olmadığını görmek üzücü
        ABD'li gazeteci Carlson: Körfez'i vuran İsrail
        ABD'li gazeteci Carlson: Körfez'i vuran İsrail
        Bakan Uraloğlu'ndan Hürmüz açıklaması
        Bakan Uraloğlu'ndan Hürmüz açıklaması
        ABD'nin İran saldırısında dikkat çeken sessizlik: Vance nerede?
        ABD'nin İran saldırısında dikkat çeken sessizlik: Vance nerede?
        Fatma Nur Çelik öğretmeni öldüren öğrenci tutuklandı
        Fatma Nur Çelik öğretmeni öldüren öğrenci tutuklandı
        Torunundan olay açıklamalar
        Torunundan olay açıklamalar
        FT Hamaney suikastının perde arkasını yazdı
        FT Hamaney suikastının perde arkasını yazdı
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Dursun Özbek'ten çarpıcı açıklamalar!
        Dursun Özbek'ten çarpıcı açıklamalar!
        "Füze saldırısında öldü" dediler
        "Füze saldırısında öldü" dediler