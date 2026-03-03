Özgür Özel, Tanju Özcan'ı ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Özel, "icbar suretiyle irtikap" suçundan tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Özcan'ı, Sincan Cezaevi'nde ziyaret etti.

Yaklaşık 45 dakika süren görüşmenin ardından Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampusü önünde açıklamalarda bulunan Özel, Özcan'ın, Bolu yerine Ankara'da tutuklu olmasını eleştirdi.

Özgür Özel, suçlamaya konu vakıf ile Bolu'daki öğrencilere burs verildiğini belirterek, "Bütün Bolu biliyor ki 'Bu vakfa bağış yapın' deniliyor ama karşılığında Tanju bir şey alıyor mu? Öyle bir iddia bile yok. Zaten bütün Bolu'nun gözü önünde. Öğrenci okutmak için kurulmuş vakıf, öğrenci okutuyor. Buradan suç çıkar mı? Taştan su çıkarsa, buradan da suç çıkar." diye konuştu.

Özel, Tanju Özcan'ın moralinin çok yüksek olduğunu da aktararak, şunları kaydetti:

"Önünde sonunda Tanju çıkar ama başı dik, alnı açık çıkar. O husumetli savcı bile, 'Kendine 1 kuruş para aldın mı?' diye soramıyor. Gelinen noktada Bolu'da bir tane şikayetçi yok, bir tek o üç harflilerden biri mi ikisi mi? Allah'ın izniyle pişman edeceğiz onları. Bizim tüketimden gelen gücümüzü kullandığımızda ne yapabildiğimizi görecekler. Burada büyük bir hukuksuzluğa, haksızlığa uğramış arkadaşımız var. Onu burada bırakmaktan dolayı üzgünüz ama alnımız açık, başımız dik."

*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.