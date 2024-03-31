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        Haberler Gündem Politika Özgür Özel: Tüm tercihler başımızın tacı

        Özgür Özel: Tüm tercihler başımızın tacı

        Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için sandık başına gitti. Yaklaşık 61 milyon seçmen, 206 bin 845 sandıkta oyunu kullandı. Saat 17.00 itibarıyla tüm yurtta oy verme işlemi sona erdi ve oyların sayımına geçildi.CHP Genel Başkanı Özgür Özel, seçimlerde oy kullanan vatandaşlara teşekkür ederek, "Tüm tercihler başımızın tacıdır." ifadesini kullandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.03.2024 - 17:42 Güncelleme: 31.03.2024 - 17:42
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        Özgür Özel: Tüm tercihler başımızın tacı
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        Türkiye genelinde oy verme işlemleri saat 17.00 itibarıyla sona erdi.

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde sandığa giderek oy kullanan, demokrasiye katkı sunan vatandaşlara teşekkür etti.

        "Tüm tercihler, başımızın tacıdır." ifadesini kullanan Özel, kullanılan tüm oylara sahip çıkan sandık görevlilerine, müşahitlere, gönüllülere kolaylık diledi.

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