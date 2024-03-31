Özgür Özel: Tüm tercihler başımızın tacı Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için sandık başına gitti. Yaklaşık 61 milyon seçmen, 206 bin 845 sandıkta oyunu kullandı. Saat 17.00 itibarıyla tüm yurtta oy verme işlemi sona erdi ve oyların sayımına geçildi.CHP Genel Başkanı Özgür Özel, seçimlerde oy kullanan vatandaşlara teşekkür ederek, "Tüm tercihler başımızın tacıdır." ifadesini kullandı.

Habertürk Giriş: 31.03.2024 - 17:42 Güncelleme: 31.03.2024 - 17:42 facebook

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