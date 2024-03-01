Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu Ümraniye'de cemevini ziyaret etti

Şırnak'ta çekilen bir fotoğrafta Şırnak Valisi, İl Jandarma komutanı ve AK Parti Şırnak Belediye Başkan Adayı'nın aynı karede olmasını değerlendiren Özgür Özel, “Fotoğraf aslında Türkiye'ye Recep Tayyip Erdoğan'ın dayattığı ucube rejimin fotoğrafıdır. Recep Tayyip Erdoğan'ın dolma kalemi aynı mürekkeple sabahleyin İl Başkanı atıyor Şırnak'a, öğleden sonra vali atıyor. İkisi aynı mürekkebin insanı oldukları için birlikte gezip kampanya yapmayı da normal sanıyorlar. Partiyle devlet ayrımı ortadan kalkmış durumda. Devleti partinin devleti, parti devletin partisi sanan bir anlayış attığı her adımda Türkiye'ye 2024 yılında yeni bir utanç yaşatıyor. Yüz yıl önce bu cumhuriyet kuruldu ve çok partili rejime geçirmekle övünüyoruz biz bu ülkeyi. Recep Tayyip Erdoğan, 100 yıl sonra tek partili rejime geçirmeye çalışıyor. Devletin bütün imkanlarını bir partiye ve bir partiyi de devletin partisi gibi görüyor. O fotoğraf, bu ucube rejimin fotoğrafıdır ve Türkiye'nin demokrasi tarihinde bir köşede en karanlık fotoğraflardan bir tanesi olarak yerini almıştır. Ümit ediyoruz bir gün demokrasi müzesinde demokrasimiz böyle de bir badireyi atlattı diye o fotoğrafı sergileyeceğiz" diye konuştu.

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"KENDİ ADAYINI YETERSİZ GÖRÜYOR" Bir gazetecinin 'Cumhurbaşkanı Erdoğan gittiği her ilde Ekrem İmamoğlu'na yönelik söylemlerde bulunuyor. Bu durumu siz nasıl değerlendirirsiniz?' sorusuna cevap veren Özel, “Kurum'un yerinde olmak istemezdim. Çünkü Erdoğan'ın, Sayın Ekrem İmamoğlu'yla ilgili, başkanımızla ilgili söylediği her şey kendi adayını kifayetsiz gördüğünü, yetersiz gördüğünü, Ekrem Başkan'la baş edemediğini düşündüğünü gösteren yaklaşımlar. O yüzden aslında Erdoğan her sözüyle, her adımıyla 'Bu Murat Kurum'dan olmayacak galiba olmayacağını anladım. Mecburen bu kampanyayı benim yürütmem lazım' diyor. Zaten Ekrem Başkan'la da geçtiğimiz günlerde otobüsle halkı selamlarken Sayın Erdoğan'ın resimlerini görünce, Başkan 'Esas rakibin burada, öbürü değil de bu rakibim' diye bana göstermişti. Bunu tescil ediyorlar. Bunu kabulleniyorlar" dedi. REKLAM

“ADALET RAYLARIN ALTINDA KALMASIN DİYE 25 NİSAN'DA DA ÇORLU'DA OLACAĞIZ" Dün Çorlu'da gerçekleştirilen, Çorlu tren kazası davasının ertelenmesi sorulan Özel, "25 Nisan günü, biz çok kuvvetli bir kadroyla ve çok sayıda arkadaşımızla birlikte yine orada olacağız. Binlerce kişi orada olacağız. Çünkü dün kalabalığı gördüklerinde ve toplumsal sahip çıkışı gördüklerinde davayı ertelemek için Hakim'e sabah erken saatlerde bir rapor aldırmışlar. Bu işin kaçışı yok. Biz adalet rayların altında kalmasın diye 25 Nisan'da da Çorlu'da olacağız" diye konuştu.