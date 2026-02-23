Özgür Özel, Yürütme Kurulu toplantısına başkanlık etti

Yaşlı çift cinayetinde 'mavi poşet' detayı katili ele verdi

Aydın'ın Efeler ilçesinde Turgut ve Nuran Çakaloğlu çiftinin öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmada yaklaşık 10 bin saatlik güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyen cinayet ekipleri, yabancı uyruklu şüpheliyi kısa sürede yakalarken, olay saatinde evin önünde görülen 'mavi poşet' detayı ise cinayetin aydınlatılmasında kilit rol oynadı.