Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika Özgür Özel, Yürütme Kurulu toplantısına başkanlık etti | Son dakika haberleri

        Özgür Özel, Yürütme Kurulu toplantısına başkanlık etti

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nde (CAO) Yürütme Kurulu toplantısına başkanlık etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2026 - 21:40 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Özgür Özel, Yürütme Kurulu toplantısına başkanlık etti

        CHP'den yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 6 saat süren toplantıda Türkiye'nin ekonomik, toplumsal ve siyasi sorunlarına ilişkin başlıklar ile dış politikadaki gelişmeler kapsamlı bir şekilde ele alındı.

        Yürütme Kurulu toplantısında, CAO'nun 2 Mart'ta CHP Genel Merkezi'nde düzenlenecek "Milletle Birlikte Milletin Emrinde" buluşmasının hazırlıkları ve program detayları değerlendirildi.

        Toplantıda ayrıca Politika Başkanları kendi alanlarıyla ilgili yaptıkları çalışmalar, öne çıkarılacak konular ve vaatlere ilişkin bilgilendirme yaptı.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Yaşlı çift cinayetinde 'mavi poşet' detayı katili ele verdi

        Aydın'ın Efeler ilçesinde Turgut ve Nuran Çakaloğlu çiftinin öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmada yaklaşık 10 bin saatlik güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyen cinayet ekipleri, yabancı uyruklu şüpheliyi kısa sürede yakalarken, olay saatinde evin önünde görülen 'mavi poşet' detayı ise cina...
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        F.Bahçe'de sakatlık: Oyuna devam edemediler!
        F.Bahçe'de sakatlık: Oyuna devam edemediler!
        AB'den yeni hazırlık: Schengen vizeleri 5 yılı aşabilir
        AB'den yeni hazırlık: Schengen vizeleri 5 yılı aşabilir
        Sahurda çay ya da kahve vücudu nasıl etkiler?
        Sahurda çay ya da kahve vücudu nasıl etkiler?
        Türk iş insanı Özbekistan'da öldürüldü!
        Türk iş insanı Özbekistan'da öldürüldü!
        Çağrı Hakan Balta Fenerbahçe yolunda!
        Çağrı Hakan Balta Fenerbahçe yolunda!
        'Made in Europe' planı tekrar ertelendi
        'Made in Europe' planı tekrar ertelendi
        Fenerbahçe'nin konuğu Kasımpaşa!
        Fenerbahçe'nin konuğu Kasımpaşa!
        Kırmızı halıda bir araya geldiler
        Kırmızı halıda bir araya geldiler
        Emekliye yüzde 31 zam formülü
        Emekliye yüzde 31 zam formülü
        "El Mencho" hakkında neler biliniyordu?
        "El Mencho" hakkında neler biliniyordu?
        BES robotları enflasyonu yendi
        BES robotları enflasyonu yendi
        "3 yıldır taciz ediliyorum"
        "3 yıldır taciz ediliyorum"
        İşte 23 Şubat - 1 Mart haftalık burç yorumları
        İşte 23 Şubat - 1 Mart haftalık burç yorumları