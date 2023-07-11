Özkan Uğur'a veda ediliyor
Lenf kanseri nedeniyle geçtiğimiz cumartesi günü hayatını kaybeden Özkan Uğur, gözyaşlarıyla uğurlanıyor. Taksim AKM'de düzenlenen veda törenine Uğur'un ailesi, meslektaşları ve hayranları katıldı. Özkan Uğur'un cenazesi Taksim Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazından sonra Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecek
Âşık etti bizi kendisine.
Bekledik, dönsün diye...
Dönemedi,
Çok istese de...
Acı haber geldi, 'Aramızdan ayrıldı' diye...
Lenf kanserinin nüksetmesiyle 29 Mayıs'ta yoğun bakıma alınan Özkan Uğur, 8 Temmuz'da hayatını kaybetti.
Özkan Uğur'un vefat haberini Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şöyle duyurdu; "Sevgili Özkan Uğur'u kaybettik. Her kulak verene dost ve kaynağı gönül olagelen bu sesi unutmayacağız. Çok üzgünüz. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum."
Özkan Uğur'un vefatı, devletin en yüksek makamından hayranlarına kadar olan geniş bir yelpazede derin üzüntüye neden oldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Bugün vefat haberini aldığımız, müzik alanında 'Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü' sahibi olan, ülkemizin sevilen ses ve sinema sanatçısı Özkan Uğur'a Allah'tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyorum.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Türk Müziği'nin unutulmaz gruplarından 'MFÖ'nün solisti, canlandırdığı karakterlerle hafızalarımıza kazınan kıymetli sanatçımız Özkan Uğur'a Allah'tan rahmet diliyorum. Mekânı cennet olsun. Ailesinin, sevenlerinin ve sanat camiasının başı sağ olsun.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: Derin bir hüzün içindeyiz. Sadece notalarda değil, ruhlarımızda da derin izler bırakan Özkan Uğur'u kaybettik.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: Değerli sanatçı, sinema ve dizi oyuncusu Özkan Uğur'un vefatından dolayı büyük üzüntü duydum. Özkan Uğur'a Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiasına başsağlığı diliyorum.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Sanat camiamızın mümtaz isimlerinden olan, müzik ve sinema alanlarında milli kültürümüze sunduğu değerli katkılarıyla her zaman sevgi ve saygıyla andığımız Sayın Özkan Uğur'un vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhuma Cenab-ı Allah'tan rahmet, ailesi, sevenleri ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun...
İstanbul Valisi Davut Gül: Değerli sanatçı Özkan Uğur, aramızdan ayrıldı. 'MFÖ' grubuyla tanıdığımız, sinema dünyasında da kıymetli eserlere imza atan sanatçıya Allah'tan rahmet, sevenlerine ve sanat camiasına başsağlığı diliyorum.
Özkan Uğur'un hayatını kaybetmesi meslektaşlarını da üzüntüye boğdu. Üzüntülerini paylaşırken Uğur'un başarılı bir müzisyen, iyi bir insan olduğunun altını çizdiler.
Özkan Uğur'un alameti farikalarından biri de şüphesiz 1970'li yılların başında yola çıktığı kariyer yolculuğunda kendini her dönem güncelleyerek her nesle hitap edebilmesiydi.
Birçok grupta çalıştıktan sonra özdeşleştiği MFÖ'nün çalışmalarının yanı sıra sinema filmleri ve televizyon dizileriyle her nesle hitap etmeyi başardı.
Özkan Uğur'un bu yönünü Ali Kocatepe, şöyle dile getirdi: Hepimizin başı sağ olsun. Çok değerli bir müzik adamını, çok renkli bir kişiliği, sanatçıyı kaybetmenin acısını yaşıyoruz hep birlikte. Özkan; büyük yeteneklerinin yanında insani tarafı da çok uyumlu, çok güzel huyları olan, çok verici bir insan olarak hatırlıyorum. Bu kadar uzun süre başarılı beraberliği olan başka bir grup ülkemizde hatırlamıyorum. Son konserlerine kadar MFÖ'nün beraberliği ve her kuşağı yakalamış olması çok istisnai bir başarı. Bunun altından kalktılar. Özkan, aynı zamanda iyi bir oyuncuydu. Cem Yılmaz sanırım ondaki bu yeteneği keşfeden kişi oldu. Sevdiği herkese yardım eden, pırıl pırıl bir insanı bir müzisyeni kaybettik. Çok üzgünüm.
69 yaşında hayata veda eden Özkan Uğur için AKM'de tören düzenleniyor.
Veda törenine Uğur'un ailesi, meslektaşları ve hayranları katıldı. Ünlü oyuncu Şebnem Bozoklu da törende yer aldı.
Erol Evgin - Cem Hakko