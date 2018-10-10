Arda Turan ile Berkay'ın arasındaki olaydan dolayı Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin gündeme geldi. Yeditepe Üniversitesi Sinema ve Televizyon bölümü mezunu olan Özlem Ada Şahin, Muhteşem Yüzyıl dizisinde rol almıştı. Peki, Özlem Ada Şahin kimdir? Özlem Ada Şahin kaç yaşında nereli? İşte detaylar...

ÖZLEM ADA ŞAHİN KİMDİR?

Anne tarafı Boşnak, baba tarafı ise Yugoslavya kökenli olan Özlem Ada Şahin, 29 Ekim 1991 tarihinde Balıkesir Ayvalık'ta dünyaya geldi. Lisans eğitimini Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema bölümünde okuyan Özlem Ada Şahin, iyi derecede İngilizce bilmektedir. Bunun yanı sıra İspanyolca eğitimi de almaktadır. Küçük yaşlarda bale eğitimi alarak model olmaya karar verdi ve birçok markanın defilelerinde podyuma çıktı.

2011 yılında ekranlara gelen başrollerini Halit Ergenç, Meryem Uzerli, Nebahat Çehre'nin paylaştığı Muhteşem Yüzyıl dizisinde cariye rolüne hayat verdi. Özlem Ada Şahin, 2016 yılında uzun süredir beraber olduğu şarkıcı Berkay'la nikah masasına oturdu. Çiftin Arya isminde bir kızı var.

Emirgan'daki bir eğlence mekanında futbolcu Arda Turan ve Berkay kavga etti. Bu kavganın ardından son dakika gelişmeleri ardı ardına yaşanmaya başladı. Çıkan kavganın ardından ünlü şarkıcının burnu kırıldı ve eşiyle birlikte hastaneye gitti. Daha sonra ise ameliyata alınan Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin'den şoke eden açıklamalar peş peşe geldi. Futbolcu Arda Turan da Instagram hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu. Bu gelişmelerin ardından "Arda ve Berkay neden kavga etti" sorusunun yanıtı merak edilir hale geldi.Ünlü şarkıcının eşi Habertürk'ten Esin Övet'e açıklamalar yaparak kavganın nedenini ve eğlence mekanında yaşanan olayları tüm detaylarına kadar anlattı. Çıkan kavganın nedeninin Arda Turan'ın Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin'e sarkıntılık ettiği iddia edildi. Kavganın ardından yıldız futbolcunun silahla hastaneye gittiği, "Ben senin karın olduğunu bilmiyordum. Öldür beni, çok pişmanım. Ben çok büyük öküzlük ettim. Özür dilerim" dediği iddia edildi.

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