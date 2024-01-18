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        Haberler Magazin Özlem Akman defnedildi

        Özlem Akman defnedildi

        Bursa'da oturduğu rezidansın 11'inci katından düşerek hayatını kaybeden Özlem Akman, toprağa verildi. Şarkıcı Esra Akman'ın kardeşi olan Özlem Akman'ın ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.01.2024 - 10:55 Güncelleme: 18.01.2024 - 10:55
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        Özlem Akman defnedildi
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        Bursa'da 20 katlı rezidansın 11'inci katındaki dairenin balkonundan düşüp hayatını kaybeden 27 yaşındaki güzellik uzmanı Özlem Akman'ın ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor. Şarkıcı Esra Akman'ın kardeşi olan Özlem Akman, olaydan bir gün önce nişanlısı 32 yaşındaki Eren K. ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden tatilden döndüğü, gün boyunca kendisini odaya kapatıp kimseyle konuşmadığı öğrenildi.

        İddiaya göre 20 katlı rezidansta ailesiyle yaşayan Özlem Akman, 11'inci kattaki evlerinin balkonundan düştü. Binanın dışında kurulu olan iskeleye de çarpan Akman, beton zemine düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırdığı Akman, kurtarılamadı. Cenaze, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırılırken, olay sırasında evde bulunan annesi Gönül Akman, ablası Esra Akman aynı sitede oturduğu sanayici sevgilisi Kaan Y. ile hayatını kaybeden Özlem Akman'ın nişanlısı Eren K. polis merkezinde ifade verdi.

        Esra Akman

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        NİŞANLISIYLA TELEFONDA TARTIŞMIŞ

        Nişanlısı Eren K. ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti´ne tatile giden Özlem Akman'ın, olaydan 1 gün önce tatilden döndüğü, moralinin bozuk olduğu ve kendisini bir gün boyunca odasına kapatıp, annesi ve ablasıyla konuşmadığı öğrenildi. Özlem Akman'ın, balkona çıkmadan kısa süre önce de telefonda nişanlısıyla tartıştığı belirtildi. Ablası Esra Akman'ın emniyette verdiği ifadesinde, "Erkek arkadaşı yüzünden sıkıntılar çekiyordu, akşam da tartışmaya başladılar. Neden tartıştıklarını sorduğumuzda, 'Namaz kılıp geleceğim, sonra size her şeyi anlatacağım' dedi. Bir süre sonra evde olmadığını fark ettik. Aşağı indiğimizde yerde yattığını gördük" dediği öğrenildi.

        Öte yandan Esra Akman'ın sesleri duyarak dışarı çıkan, aynı sitede yaşayan sevgilisi Kaan Y.'nin, yerde yatarken gördüğü Özlem Akman'ı kucaklayarak yerden kaldırdığı belirtildi.

        Olayla ilgili soruşturma sürerken, Özlem Akman, Özlüce Mahallesi 15 Temmuz Şehitler Camii'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Ertuğrul Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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        #Özlem Akman
        #Esra Akman
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