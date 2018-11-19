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Biz yine yeniden alternatif çözümler üretip yine başaracağız. Kısa bir süre daha makinalar ile uyuyarak, daha az hareket ederek geçmek zorunda olsa da şükürler olsun. Dünyanın neresinde hangi ekip bu işi başarabilir araştırıp bulacağız... Zaman ile yarışarak, sevgi ile inanarak, vazgeçmeden... Dün bu haberler ile yıkılmış olsak da büyük yürekli bu küçük adamın yaşam sevinci herşeyi hakediyor.