Özlem Kaymaz'ın oğlu Daniel’in ameliyatı iptal edildi

19.11.2018 - 09:42 | Güncelleme:

Eski Türkiye güzeli Özlem Kaymaz, Nager sendromu olan oğlu Daniel’in çene ameliyatı için gittiği Hollanda’da hüsran yaşadı. Yoğun bakımda yer olmadığı için ertelenen ameliyat bu kez iptal edildi

  • 1 Özlem Kaymaz'ın Nager sendromu olan oğlu Daniel’in ameliyatı iptal edildi! Özlem Kaymaz kimdir? - Magazin haberleri
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    Eski Türkiye güzeli Özlem Kaymaz'ın Nager sendromu olan oğlu Daniel’in çene ameliyatı, Daniel’in soluk borusundaki daralma nedeniyle iptal oldu. Kaymaz, sosyal medya hesabında “Yine Hollanda, yine fiyasko” mesajını yayımladı.

  • 2 Özlem Kaymaz'ın Nager sendromu olan oğlu Daniel’in ameliyatı iptal edildi! Özlem Kaymaz kimdir? - Magazin haberleri
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    İşte Kaymaz'ın o paylaşımı:

  • 3 Özlem Kaymaz'ın Nager sendromu olan oğlu Daniel’in ameliyatı iptal edildi! Özlem Kaymaz kimdir? - Magazin haberleri
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    Sevgili dostlar... Sabah saat 08.00 Daniel’imizi ameliyat masasına yine ellerim ile yatırdım. KBB doktoru bundan 2 ay önce yaptığı endoskopi sonrası entübasyonun yapılabileceğine garanti vermişti. Narkoz altında iken bu işlem olmadan kimse ameliyat edilemez... İşte yaşanan hayati tehlike bu bizim için!

  • 4 Özlem Kaymaz'ın Nager sendromu olan oğlu Daniel’in ameliyatı iptal edildi! Özlem Kaymaz kimdir? - Magazin haberleri
    4 | 45

    Son anda gördükleri, nefes borusunda eskiden trakestominin takılı olduğu yerdeki daralma/içe çöküş bu işleme izin vermiyormuş. Üstte ise Nager sendromunun en belirgin problemi büyümeyen alt çene için tam 8 yıl oldu ameliyatsız idare etme. Nefes yolunda iki farklı yerde büyük problem var.

  • 5 Özlem Kaymaz'ın Nager sendromu olan oğlu Daniel’in ameliyatı iptal edildi! Özlem Kaymaz kimdir? - Magazin haberleri
    5 | 45

    Hayata devam edebilmek için trakestomi açılmak zorunda ve akabinde çeneyi uzatma ameliyatına başlayıp yeniden trakestomi den kurtulma savaşı vermek gerekecek. Hem de nefes borusunun onarılma ameliyatı zorunluluğu ile... Daniel’in akıl ve ruh sağlığı için anne ve baba birlikte onu masadan kaldırdık. Yine de geceyi yoğun bakımda geçirdi... Yeniden gırtlakta delik, tüpler, makinalar ve bir de üzerine çeneye yapılacak işlem...

  • 6 Özlem Kaymaz'ın Nager sendromu olan oğlu Daniel’in ameliyatı iptal edildi! Özlem Kaymaz kimdir? - Magazin haberleri
    6 | 45

    Mental, medikal ve lojistik olarak hazır olup yeniden Tedx’te anlattığım serüvenden bir bölüm yaşayacağız. Yine Hollanda, yine büyük bir fiyasko... Hollanda’da şu ana kadar yapılmış başarılı tek ameliyatımız olmadı! Daniel’i Amerika’da yapılan ameliyatlar kurtardı.

  • 7 Özlem Kaymaz'ın Nager sendromu olan oğlu Daniel’in ameliyatı iptal edildi! Özlem Kaymaz kimdir? - Magazin haberleri
    7 | 45

    Biz yine yeniden alternatif çözümler üretip yine başaracağız. Kısa bir süre daha makinalar ile uyuyarak, daha az hareket ederek geçmek zorunda olsa da şükürler olsun. Dünyanın neresinde hangi ekip bu işi başarabilir araştırıp bulacağız... Zaman ile yarışarak, sevgi ile inanarak, vazgeçmeden... Dün bu haberler ile yıkılmış olsak da büyük yürekli bu küçük adamın yaşam sevinci herşeyi hakediyor.

  • 8 Özlem Kaymaz'ın Nager sendromu olan oğlu Daniel’in ameliyatı iptal edildi! Özlem Kaymaz kimdir? - Magazin haberleri
    8 | 45
  • 9 Özlem Kaymaz'ın Nager sendromu olan oğlu Daniel’in ameliyatı iptal edildi! Özlem Kaymaz kimdir? - Magazin haberleri
    9 | 45
  • 10 Özlem Kaymaz'ın Nager sendromu olan oğlu Daniel’in ameliyatı iptal edildi! Özlem Kaymaz kimdir? - Magazin haberleri
    10 | 45
  • 11 Özlem Kaymaz'ın Nager sendromu olan oğlu Daniel’in ameliyatı iptal edildi! Özlem Kaymaz kimdir? - Magazin haberleri
    11 | 45
  • 12 Özlem Kaymaz'ın Nager sendromu olan oğlu Daniel’in ameliyatı iptal edildi! Özlem Kaymaz kimdir? - Magazin haberleri
    12 | 45
  • 13 Özlem Kaymaz'ın Nager sendromu olan oğlu Daniel’in ameliyatı iptal edildi! Özlem Kaymaz kimdir? - Magazin haberleri
    13 | 45
  • 14 Özlem Kaymaz'ın Nager sendromu olan oğlu Daniel’in ameliyatı iptal edildi! Özlem Kaymaz kimdir? - Magazin haberleri
    14 | 45
  • 15 Özlem Kaymaz'ın Nager sendromu olan oğlu Daniel’in ameliyatı iptal edildi! Özlem Kaymaz kimdir? - Magazin haberleri
    15 | 45
  • 16 Özlem Kaymaz'ın Nager sendromu olan oğlu Daniel’in ameliyatı iptal edildi! Özlem Kaymaz kimdir? - Magazin haberleri
    16 | 45
  • 17 Özlem Kaymaz'ın Nager sendromu olan oğlu Daniel’in ameliyatı iptal edildi! Özlem Kaymaz kimdir? - Magazin haberleri
    17 | 45
  • 18 Özlem Kaymaz'ın Nager sendromu olan oğlu Daniel’in ameliyatı iptal edildi! Özlem Kaymaz kimdir? - Magazin haberleri
    18 | 45
  • 19 Özlem Kaymaz'ın Nager sendromu olan oğlu Daniel’in ameliyatı iptal edildi! Özlem Kaymaz kimdir? - Magazin haberleri
    19 | 45
  • 20 Özlem Kaymaz'ın Nager sendromu olan oğlu Daniel’in ameliyatı iptal edildi! Özlem Kaymaz kimdir? - Magazin haberleri
    20 | 45
  • 21 Özlem Kaymaz'ın Nager sendromu olan oğlu Daniel’in ameliyatı iptal edildi! Özlem Kaymaz kimdir? - Magazin haberleri
    21 | 45
  • 22 Özlem Kaymaz'ın Nager sendromu olan oğlu Daniel’in ameliyatı iptal edildi! Özlem Kaymaz kimdir? - Magazin haberleri
    22 | 45
  • 23 Özlem Kaymaz'ın Nager sendromu olan oğlu Daniel’in ameliyatı iptal edildi! Özlem Kaymaz kimdir? - Magazin haberleri
    23 | 45
  • 24 Özlem Kaymaz'ın Nager sendromu olan oğlu Daniel’in ameliyatı iptal edildi! Özlem Kaymaz kimdir? - Magazin haberleri
    24 | 45
  • 25 Özlem Kaymaz'ın Nager sendromu olan oğlu Daniel’in ameliyatı iptal edildi! Özlem Kaymaz kimdir? - Magazin haberleri
    25 | 45
  • 26 Özlem Kaymaz'ın Nager sendromu olan oğlu Daniel’in ameliyatı iptal edildi! Özlem Kaymaz kimdir? - Magazin haberleri
    26 | 45
  • 27 Özlem Kaymaz'ın Nager sendromu olan oğlu Daniel’in ameliyatı iptal edildi! Özlem Kaymaz kimdir? - Magazin haberleri
    27 | 45
  • 28 Özlem Kaymaz'ın Nager sendromu olan oğlu Daniel’in ameliyatı iptal edildi! Özlem Kaymaz kimdir? - Magazin haberleri
    28 | 45
  • 29 Özlem Kaymaz'ın Nager sendromu olan oğlu Daniel’in ameliyatı iptal edildi! Özlem Kaymaz kimdir? - Magazin haberleri
    29 | 45
  • 30 Özlem Kaymaz'ın Nager sendromu olan oğlu Daniel’in ameliyatı iptal edildi! Özlem Kaymaz kimdir? - Magazin haberleri
    30 | 45
  • 31 Özlem Kaymaz'ın Nager sendromu olan oğlu Daniel’in ameliyatı iptal edildi! Özlem Kaymaz kimdir? - Magazin haberleri
    31 | 45
  • 32 Özlem Kaymaz'ın Nager sendromu olan oğlu Daniel’in ameliyatı iptal edildi! Özlem Kaymaz kimdir? - Magazin haberleri
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  • 33 Özlem Kaymaz'ın Nager sendromu olan oğlu Daniel’in ameliyatı iptal edildi! Özlem Kaymaz kimdir? - Magazin haberleri
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  • 34 Özlem Kaymaz'ın Nager sendromu olan oğlu Daniel’in ameliyatı iptal edildi! Özlem Kaymaz kimdir? - Magazin haberleri
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  • 35 Özlem Kaymaz'ın Nager sendromu olan oğlu Daniel’in ameliyatı iptal edildi! Özlem Kaymaz kimdir? - Magazin haberleri
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  • 36 Özlem Kaymaz'ın Nager sendromu olan oğlu Daniel’in ameliyatı iptal edildi! Özlem Kaymaz kimdir? - Magazin haberleri
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  • 37 Özlem Kaymaz'ın Nager sendromu olan oğlu Daniel’in ameliyatı iptal edildi! Özlem Kaymaz kimdir? - Magazin haberleri
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  • 38 Özlem Kaymaz'ın Nager sendromu olan oğlu Daniel’in ameliyatı iptal edildi! Özlem Kaymaz kimdir? - Magazin haberleri
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  • 39 Özlem Kaymaz'ın Nager sendromu olan oğlu Daniel’in ameliyatı iptal edildi! Özlem Kaymaz kimdir? - Magazin haberleri
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  • 40 Özlem Kaymaz'ın Nager sendromu olan oğlu Daniel’in ameliyatı iptal edildi! Özlem Kaymaz kimdir? - Magazin haberleri
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  • 41 Özlem Kaymaz'ın Nager sendromu olan oğlu Daniel’in ameliyatı iptal edildi! Özlem Kaymaz kimdir? - Magazin haberleri
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  • 42 Özlem Kaymaz'ın Nager sendromu olan oğlu Daniel’in ameliyatı iptal edildi! Özlem Kaymaz kimdir? - Magazin haberleri
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  • 43 Özlem Kaymaz'ın Nager sendromu olan oğlu Daniel’in ameliyatı iptal edildi! Özlem Kaymaz kimdir? - Magazin haberleri
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  • 44 Özlem Kaymaz'ın Nager sendromu olan oğlu Daniel’in ameliyatı iptal edildi! Özlem Kaymaz kimdir? - Magazin haberleri
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  • 45 Özlem Kaymaz'ın Nager sendromu olan oğlu Daniel’in ameliyatı iptal edildi! Özlem Kaymaz kimdir? - Magazin haberleri
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