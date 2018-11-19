Eski Türkiye güzeli Özlem Kaymaz'ın Nager sendromu olan oğlu Daniel’in çene ameliyatı, Daniel’in soluk borusundaki daralma nedeniyle iptal oldu. Kaymaz, sosyal medya hesabında “Yine Hollanda, yine fiyasko” mesajını yayımladı.
İşte Kaymaz'ın o paylaşımı:
Sevgili dostlar... Sabah saat 08.00 Daniel’imizi ameliyat masasına yine ellerim ile yatırdım. KBB doktoru bundan 2 ay önce yaptığı endoskopi sonrası entübasyonun yapılabileceğine garanti vermişti. Narkoz altında iken bu işlem olmadan kimse ameliyat edilemez... İşte yaşanan hayati tehlike bu bizim için!
Son anda gördükleri, nefes borusunda eskiden trakestominin takılı olduğu yerdeki daralma/içe çöküş bu işleme izin vermiyormuş. Üstte ise Nager sendromunun en belirgin problemi büyümeyen alt çene için tam 8 yıl oldu ameliyatsız idare etme. Nefes yolunda iki farklı yerde büyük problem var.
Hayata devam edebilmek için trakestomi açılmak zorunda ve akabinde çeneyi uzatma ameliyatına başlayıp yeniden trakestomi den kurtulma savaşı vermek gerekecek. Hem de nefes borusunun onarılma ameliyatı zorunluluğu ile... Daniel’in akıl ve ruh sağlığı için anne ve baba birlikte onu masadan kaldırdık. Yine de geceyi yoğun bakımda geçirdi... Yeniden gırtlakta delik, tüpler, makinalar ve bir de üzerine çeneye yapılacak işlem...
Mental, medikal ve lojistik olarak hazır olup yeniden Tedx’te anlattığım serüvenden bir bölüm yaşayacağız. Yine Hollanda, yine büyük bir fiyasko... Hollanda’da şu ana kadar yapılmış başarılı tek ameliyatımız olmadı! Daniel’i Amerika’da yapılan ameliyatlar kurtardı.
Biz yine yeniden alternatif çözümler üretip yine başaracağız. Kısa bir süre daha makinalar ile uyuyarak, daha az hareket ederek geçmek zorunda olsa da şükürler olsun. Dünyanın neresinde hangi ekip bu işi başarabilir araştırıp bulacağız... Zaman ile yarışarak, sevgi ile inanarak, vazgeçmeden... Dün bu haberler ile yıkılmış olsak da büyük yürekli bu küçük adamın yaşam sevinci herşeyi hakediyor.
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