Kuzeyin Oğlu Volkan Konak'ın 23 Nisan Cuma akşamı konuklarından biri olan özlem Özdil araştırılıyor. Yarışmanın takipçileri Özlem Özdil'in hayatını merak ediyor. Özlem Özdil kimdir? Özlem Özdil kaç yaşında, nereli? İşte Özlem Özdil biyografi

ÖZLEM ÖZDİL KİMDİR?

Özlem Özdil 8 Aralık 1979 Almanya’nın Hannover kentinde dünyaya geldi. Halk ozanı olan babası Dursun Özdil'den ilk bağlama ve repertuvar derslerini aldı. Sinan Çelik'in kendisini keşfetmesi ile birlikte 17 yaşında Türkiye'ye geldi. Sesinin güzelliği ve bağlama çalmadaki yeteneğini Sinan Çelik, Musa Eroğlu, Güler Duman, Çetin Akdeniz ve Güray Hafiftaş gibi duayenler ile yaptığı ortak çalışma ile daha da geliştirdi. Özel sesi ve şelpe tekniğini en iyi icra eden bağlama sanatçılardan biri olarak Türkiye de kısa zaman da tanındı. Menajeri olan Sinan Çelik ‘in Yapım- Prodüktörlüğünü yaptığı Duygu Müzik ile 6 adet THM albümü çıkardı.

Çok iyi Almanca, İngilizce ve iyi Fransızca biliyor.

Başta TRT kanalları olmak üzere özel kanallarla birlikte yüzlerce televizyon programına çıkmıştır. Aktif olarak da Radyo / Televizyon Programları, Konser & Festivallere katılmaya devam ediyor.

ÖZLEM ÖZDİL TÜRKÜLERİ, ALBÜMLERİ

Özlem Özdil Garip Yavrum (Single) 2020

Özlem Özdil Türkülere Sor Beni (Single) 2020

Özlem Özdil Tez Gel (Single) 2019

Özlem Özdil Candan İleri (Single) 2015

Özlem Özdil Hoy Nani[4] - Şubat 2012

Özlem Özdil & Güler Duman - Yollarına Kar mı Yağdı[5] - Ekim 2006

Özlem Özdil Zamansız Yağmur[6] - Kasım 2004

Özlem Özdil Gönlüm Dağlarda[7] - Ağustos 2000

Özlem Özdil Yürü Be Haydar[8] - Nisan 1998

Özlem Özdil Uzakların Türküsü[9] - Temmuz 1996