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Özlem Özdil kimdir? Özlem Özdil kaç yaşında, nereli, babası kim? İşte Özlem Özdil biyografi

Star TV ekranlarında yayınlanan ve Volkan Konak'ın sunumuyla ekrana gelen Kuzeyin Oğlu Volkan Konuk programının bu haftaki konukları araştırılıyor. Bu hafta Volkan Konak'a konuk olan isimlerden biri de Özlem Özdil oldu. Halk Müziği sanatçısı Özlem Özdil kimdir? Özlem Özdil kaç yaşında, nereli? İşte Özlem Özdil biyografi

Özlem Özdil kimdir? Özlem Özdil kaç yaşında, nereli, babası kim? İşte Özlem Özdil biyografi

Kuzeyin Oğlu Volkan Konak'ın 23 Nisan Cuma akşamı konuklarından biri olan özlem Özdil araştırılıyor. Yarışmanın takipçileri Özlem Özdil'in hayatını merak ediyor. Özlem Özdil kimdir? Özlem Özdil kaç yaşında, nereli? İşte Özlem Özdil biyografi

ÖZLEM ÖZDİL KİMDİR?

Özlem Özdil 8 Aralık 1979 Almanya’nın Hannover kentinde dünyaya geldi. Halk ozanı olan babası Dursun Özdil'den ilk bağlama ve repertuvar derslerini aldı. Sinan Çelik'in kendisini keşfetmesi ile birlikte 17 yaşında Türkiye'ye geldi. Sesinin güzelliği ve bağlama çalmadaki yeteneğini Sinan Çelik, Musa Eroğlu, Güler Duman, Çetin Akdeniz ve Güray Hafiftaş gibi duayenler ile yaptığı ortak çalışma ile daha da geliştirdi. Özel sesi ve şelpe tekniğini en iyi icra eden bağlama sanatçılardan biri olarak Türkiye de kısa zaman da tanındı. Menajeri olan Sinan Çelik ‘in Yapım- Prodüktörlüğünü yaptığı Duygu Müzik ile 6 adet THM albümü çıkardı.

Çok iyi Almanca, İngilizce ve iyi Fransızca biliyor.

Başta TRT kanalları olmak üzere özel kanallarla birlikte yüzlerce televizyon programına çıkmıştır. Aktif olarak da Radyo / Televizyon Programları, Konser & Festivallere katılmaya devam ediyor.

ÖZLEM ÖZDİL TÜRKÜLERİ, ALBÜMLERİ

Özlem Özdil Garip Yavrum (Single) 2020
Özlem Özdil Türkülere Sor Beni (Single) 2020
Özlem Özdil Tez Gel (Single) 2019
Özlem Özdil Candan İleri (Single) 2015
Özlem Özdil Hoy Nani[4] - Şubat 2012
Özlem Özdil & Güler Duman - Yollarına Kar mı Yağdı[5] - Ekim 2006
Özlem Özdil Zamansız Yağmur[6] - Kasım 2004
Özlem Özdil Gönlüm Dağlarda[7] - Ağustos 2000
Özlem Özdil Yürü Be Haydar[8] - Nisan 1998
Özlem Özdil Uzakların Türküsü[9] - Temmuz 1996

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