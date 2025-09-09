Özlem Vural Gürzel, CHP'den istifa etti

Beykoz Belediye Başkan Vekili Gürzel, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Beykoz Belediye Başkan Vekilliği görevini 10 Mart 2025 tarihinden bugüne kadar yaptığını, görevine gelirken ve görevde bulunduğu süre boyunca doğruluk, adalet ve kamu yararının üstünlüğünü ilke edinmiş bir siyasetçi olduğunu belirtti.

Tek önceliğinin, Beykoz Belediyesi'ndeki tüm iş ve işlemlerin hukuk çerçevesinde ve dürüstlükten sapmadan, belirli bazı kişilere değil, Beykozluların tamamına fayda getirecek şekilde gerçekleştirilmesi olduğunu aktaran Gürzel, şunları kaydetti:

"Vicdanım son derece rahattır. Beykoz halkına ve yetkili makamlara verilemeyecek hiçbir hesabım yoktur. Ne var ki görev sürem boyunca gösterdiğim bu tutuma karşılık, seçilmiş belediye başkanı ve meclis grubumdaki bazı kişilerin yalnızca kişisel hırslarını gerçekleştirmemiş olmam sebebiyle hakaretlere ve cinsiyetçi söylemlere maruz bırakıldım. Bana yöneltilen asılsız suçlamalar, iftiralar, psikolojik şiddete varan baskılar tahammül sınırımın üstüne çıkmış durumdadır. Bu dönemde içinde bulunduğum durumu parti yöneticilerime anlattığımda muhataplarımın beni savunmadıklarını, hak vermediklerini, anlamadıklarını hatta yapayalnız bıraktıklarını ise asla unutmayacağım. Maruz bırakıldığım tehdit ve baskılara boyun eğerek vekillik görevime devam etmem gerektiği yönünde telkinleri dışında, parti içinde herhangi bir çözüm girişiminde bulunulduğuna da maalesef şahit olmadım."