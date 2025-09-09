Habertürk
        Özlem Vural Gürzel, CHP'den istifa etti | Son dakika haberleri

        Özlem Vural Gürzel, CHP'den istifa etti

        Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, CHP'den istifa ettiğini duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.09.2025 - 21:59 Güncelleme: 09.09.2025 - 21:59
        Özlem Vural Gürzel, CHP'den istifa etti
        Beykoz Belediye Başkan Vekili Gürzel, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Beykoz Belediye Başkan Vekilliği görevini 10 Mart 2025 tarihinden bugüne kadar yaptığını, görevine gelirken ve görevde bulunduğu süre boyunca doğruluk, adalet ve kamu yararının üstünlüğünü ilke edinmiş bir siyasetçi olduğunu belirtti.

        Tek önceliğinin, Beykoz Belediyesi'ndeki tüm iş ve işlemlerin hukuk çerçevesinde ve dürüstlükten sapmadan, belirli bazı kişilere değil, Beykozluların tamamına fayda getirecek şekilde gerçekleştirilmesi olduğunu aktaran Gürzel, şunları kaydetti:

        "Vicdanım son derece rahattır. Beykoz halkına ve yetkili makamlara verilemeyecek hiçbir hesabım yoktur. Ne var ki görev sürem boyunca gösterdiğim bu tutuma karşılık, seçilmiş belediye başkanı ve meclis grubumdaki bazı kişilerin yalnızca kişisel hırslarını gerçekleştirmemiş olmam sebebiyle hakaretlere ve cinsiyetçi söylemlere maruz bırakıldım. Bana yöneltilen asılsız suçlamalar, iftiralar, psikolojik şiddete varan baskılar tahammül sınırımın üstüne çıkmış durumdadır. Bu dönemde içinde bulunduğum durumu parti yöneticilerime anlattığımda muhataplarımın beni savunmadıklarını, hak vermediklerini, anlamadıklarını hatta yapayalnız bıraktıklarını ise asla unutmayacağım. Maruz bırakıldığım tehdit ve baskılara boyun eğerek vekillik görevime devam etmem gerektiği yönünde telkinleri dışında, parti içinde herhangi bir çözüm girişiminde bulunulduğuna da maalesef şahit olmadım."

        Gürzel, şöyle devam etti:

        "Sadece Adalet ve Kalkınma Partili, Milliyetçi Hareket Partili meclis üyeleri ve en önemlisi Beykoz halkı tarafından desteklendiğimin ve değer gördüğümün de bilinmesini isterim. Tüm bunlara rağmen katıldığım Anadolu Adliyesi 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirilen duruşmada, Beykoz Belediyesi seçilmiş başkanı ve özel kalemi tarafından yargılama ile hiçbir bağlantımın bulunmamasına rağmen tarafıma yöneltilen ağır iftiralar ve gerçek dışı suçlamalarla birlikte durumum artık katlanılamaz bir hale gelmiştir. Söz konusu şartlar altında, CHP çatısı altında Beykoz halkına faydalı hizmetler gerçekleştiremeyeceğim için Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiğimi kamuoyuna saygı ile duyuruyorum."

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

