Ekranların sevilen sunucusu Özlem Yıldız, Çeşme'nin ardından soluğu Bodrum'da aldı. Habertürk muhabiri Onur Aydın'ın haberine göre her yıl Akyarlar'da tatil yapan Yıldız'a, oğlu Demir eşlik etti. Akyarlar'ın muhtarı lakabını alan sunucu, "Ben her yıl burada tatil yapıyorum, biliyorsunuz bana muhtar diyorlar" dedi.

Oğlu Demir'in koluna 'Özlem' yazdırmasına çok sevinen Yıldız, "Hayattaki en büyük enerjim, canım oğlum" dedi. Her yıl uzun süre tatil yapan ve çalışmadığı haberlerine dert yanan sunucu, "Ben yaptığım işleri insanların gözüne sokmak istemiyorum, gece gündüz çalışıyorum ve sonra gelip tatilimi yapıyorum" dedi. Anne-oğul denize giren ikili, su içinde bol bol şakalaştı. Özlem Yıldız, her zamanki gibi fit ve düzgün vücudu ile dikkat çekti.