Prof. Dr. Özlenen Özkan kimdir? sorusu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 16 üniversiteye yeni rektör atamasının ardından gündeme geldi. Yeni rektörler arasında en çok dikkat çeken isim Akdeniz Üniversitesi rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Özlenen Özkan oldu. Prof. Dr. Özlenen Özkan'ın çalışmaları haberimizde.

ÖZLENEN ÖZKAN KİMDİR?

Akdeniz Üniversite rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Özlenen Özkan, Türkiye ilk kez kadavradan rahim nakli gerçekleştiren isimdi. Rektör Özlenen Özkan, Türkiye'de ilk yüz nakli ameliyatını gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Özkan'ın eşi.

Prof. Dr. Özlenen Özkan, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi olarak görev alıyordu. Prof. Dr. Özlenen Özkan, lisans eğitimini de 1995 - 2001 yılları arasında Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde aldı. 2004 - 2008 yıllarında Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalında tıpta uzmanlığını aldı.

Araştırma Alanları

Plastik ve Rekonstriktif Cerrahi

Sağlık Bilimleri Temel Alanı

Plastik ve Rekonstrüktif Estetik Cerrahi

Surgery