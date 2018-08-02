Milli Eğitim Bakanlığı, özür grubu öğretmen atamaları için başvuru dönemi başladı. 2018 Ağustos ayı atama başvurularının başlangıç ve bitiş tarihi ile onay tarihine ilişkin detaylar, Milli Eğitim Bakanlığı - MEB'in resmi internet sitesinden yayınlandı.

ÖZÜR GRUBU ATAMA TARİHLERİ

Milli Eğitim Bakanlığı(MEB), 2018 yılı Ağustos dönemi öğretmenlerin özür durumlarına(eş durumu,sağlık, güvenlik vb.) yönelik isteğe bağlı tayinler için 1. aşama başvuruları bugün başladı. Başvurular için son tarih ise 7 Ağustos 2018 Salı günü.

MEB 2018 özür grubu kapsamında başvuruda bulunacak öğretmenler 1-7 Ağsutos 2018 tarihlerinde birinci aşama başvurularının yapılması ve kabul süreci, 10-15 Ağustos 2018 tarihleri arasında tercihlerin yapılması ve onay süreci ve 17 Ağustos'ta atamalar ile tayin dönemini tamamlayacak.

MEB özür grubu atama takvimi - Yer değiştirme takvimi:

Birinci aşama: Başvuruların kabul edilmesi ve onay süreci: 1-7 Ağustos

İkinci aşama: Tercihlerin yapılması ve onay süreci: 10 - 15 Ağustos

Atamalar: Tebligat ve ilişki kesme işlemleri: 28 Ağustos'ta başlayacak

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