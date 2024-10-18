ÖZYES KYK yurt, burs ve kredi başvuru ekranı 2024-2025: ÖZYES-BESYO KYK yurt, burs ve kredi başvurusu nasıl yapılır?
2024 YKS Kapsamında Spor Bilimleri İçin Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) tercih sonuçları 11 Ekim'de açıklanmış ve 15 Ekim'de de kayıt işlemleri başlamıştı. Gözler ise yurt, burs ve kredi başvurularına çevrilmişti. GSB son dakika açıklaması ile 2024-2025 eğitim öğretim döneminde Spor Bilimleri'ne Özel Yetenek Sınavıyla yerleşen öğrenciler için yurt barınma ve burs/kredi başvurularının başladığını duyurdu. Peki, ÖZYES-BESYO KYK yurt, burs ve kredi başvurusu nasıl ve nereden yapılır? İşte, 2024-2025 ÖZYES KYK yurt, burs ve kredi başvuru ekranı…
ÖZYES tercih sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar KYK yurt, burs ve kredi başvurularının ne zaman başlayacağını merak ediyordu. Konu ile ilgili Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan açıklama geldi. 2024-2025 eğitim öğretim döneminde Spor Bilimleri’ne Özel Yetenek Sınavıyla yerleşen öğrenciler için yurt barınma ve burs/kredi başvuruları başladı. Peki, ÖZYES-BESYO KYK yurt, burs ve kredi başvurusu nasıl ve nereden yapılır? İşte, 2024-2025 ÖZYES KYK yurt, burs ve kredi başvuru ekranı…
ÖZYES KYK YURT, BURS VE KREDİ BAŞVURULARI BAŞLADI!
2024-2025 eğitim öğretim döneminde Spor Bilimleri’ne Özel Yetenek Sınavıyla yerleşen öğrenciler için yurt barınma ve burs/kredi başvuruları başladı.
ÖZYES öğrencileri başvurularını, 22 Ekim Salı günü saat 23.59’a kadar yapabilecek.
Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından yapılan açıklamada şu ifadere yer verildi:
''2024-2025 eğitim öğretim döneminde Spor Bilimleri’ne Özel Yetenek Sınavıyla yerleşen öğrenciler için yurt barınma ve burs/kredi başvuruları başladı.
ÖSYM tarafından 2024-2025 eğitim öğretim dönemi yerleştirme sonuçları 11 Ekim’de açıklanan ve 21 Ekim’e kadar kayıt işlemlerini tamamlayacak olan Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) öğrencileri için yurt barınma ve burs/kredi başvuruları başladı.
ÖZYES öğrencileri başvurularını e-Devlet üzerinden 22 Ekim Salı günü saat 23.59’a kadar yapabilecek.''
ÖZYES KYK YURT, BURS VE KREDİ BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?
ÖZYES KYK yurt, burs ve kredi başvuruları e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek.
Adaylar, T.C Kimlik Numaraları ve şifreleri ile e-Devlet sistemine giriş yaparak başvuru işlemlerini tamamlayabilecek.
Başvurular e-Devlet’te yer alan öğrenim bilgilerine göre alınacağı için öğrencilerin e-Devlet’teki okul/bölüm bilgilerini kontrol etmeleri; bilgilerinde hata olan öğrencilerin, üniversitenin öğrenci işleriyle görüşerek bilgilerinin düzeltilmesini talep etmeleri gerekiyor.
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2024-2025 KYK YURT ÜCRETLERİ NE KADAR?
2024-2025 yeni eğitim ve öğretim dönemi için KYK yurt ücretleri şöyle:
1. TİP 517,50 ₺
2. TİP 607,50 ₺
3. TİP 607,50 ₺
4. TİP 720 ₺
5. TİP 765 ₺
6. TİP 855 ₺
KKTC 1.125 ₺
KYK BURS VE KREDİ ÜCRETİ NE KADAR?
2024 2025 KYK burs ve kredi ücretleri henüz belli olmadı.
Geçtiğimiz yıl KYK burs ücretleri; lisans öğrencileri için 2.000 TL, yüksek lisans öğrencileri için 4.000 TL, doktora öğrencileri için ise 6.000 TL olarak ödenmişti.
BURS ÖDEMELERİ NASIL KESİLİR?
• Başarısız olma,
• Öğretim kurumundan ayrılma, çıkarma veya en az bir yarıyıl uzaklaştırma cezası alma,
• Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma, ders kaydı yaptırmama
• Öğretim kurumunun kapatılması,
• Bakanlığımıza bağlı yurtlardan “yurttan süresiz çıkarma cezası” alma,
• Kesin hükümle mahkûm olma hallerinde öğrencilerin bursu kesilmektedir.