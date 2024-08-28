PAEM 450 öğrenci alımı yapıyor! İşte 2024 PAEM öğrenci alımı başvuru ekranı, şartları, ücreti ve sınav tarihi
Polis Akademisi Başkanlığı Polis Amirleri Eğitim Merkezi (PAEM) 450 öğrenci alımı yapacak. Söz konusu alıma ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre, adaylarda KPSS puan şartı aranacak. PAEM eğitimlerini başarıyla tamamlayan adayların Komiser Yardımcısı olarak atamaları yapılacak. Başvurular 28 Ağustos tarihi itibarıyla başlarken adaylar PAEM öğrenci alımı başvuru ekranı, şartları, ücreti ve sınav tarihi için arama motorlarına yöneldi. Peki 2024 PAEM 450 öğrenci alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler, ücreti ne kadar ve sınav ne zaman?
Polis Akademisi Başkanlığı Polis Amirleri Eğitim Merkezi’ne (PAEM) 2024-2025 eğitim-öğretim dönemi için 360'ı erkek, 90'ı kadın olmak üzere toplam 450 öğrenci alınacak. Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre adayların, lisans mezunu olmaları ve KPSS P3 puan türünden en az 75 puan almış olmaları gerekecek. Başvurular, 28 Ağustos-06 Eylül 2024 tarihleri arasında alınacak. Peki PAEM 450 öğrenci alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler, ücreti ne kadar? İşte, 2024 PAEM öğrenci alımı başvuru ekranı, şartları ve ücreti hakkında detaylı bilgiler…
PAEM 450 ÖĞRENCİ ALIMI YAPIYOR!
Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Amirleri Eğitim Merkezi'ne (PAEM) öğrenci alınması hakkında ilan Resmi Gazete’de yayımlandı.
İlana göre, 2024-2025 eğitim öğretim dönemi için Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne 360 erkek ve 90 kadın aday olmak üzere toplam 450 öğrenci alınacak.
Söz konusu öğrenci alımına, örgün eğitim veren üniversitelerin en az 4 yıl süreli fakülte mezunlarından KPSS P3 puan türünden 75 ve üzeri puan almış adaylar başvurabilecek.
PAEM ÖĞRENCİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Adaylar, aday belirleme ön başvurularını 28 Ağustos-06 Eylül 2024 tarihleri arasında https://ais.pa.edu.tr/ adresinden e-Devlet şifresi ile giriş yaparak yapabilecek.
PAEM ÖĞRENCİ ALIMI BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
Adaylar, 1110 TL sınav başvuru ücretini Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün Türkiye Halk Bankası Gölbaşı Şubesi/ANKARA “2024 YILI 7. DÖNEM PAEM GİRİŞ SINAVI” isimli hesabına yatıracak.
Belirlenen tarihler arasında sınav başvuru ücretini yatırmayan adaylar sınav aşamalarına katılamayacak.
Başvuru Ücreti sadece Halkbank Şubelerinden, Halkbank ATM’lerinden ve Halkbank İnternet Bankacılığından yatırılacaktır.
Sınavlarda başarılı olarak Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde eğitim gören ve iki yıl süreli eğitimin sonunda başarılı olan adayların komiser yardımcısı olarak atamaları yapılacaktır.
PAEM ÖĞRENCİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI
1) Türk Vatandaşı olmak,
2) Örgün eğitim veren üniversitelerin en az dört (4) yıl süreli fakültelerinden mezun olmak,
3) 2023 ve 2024 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden (75,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak,
4) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 1 Ocak tarihi itibariyle erkek ve kadın adaylar için yirmi sekiz yaşından gün almamış olmak, (01 Ocak 1997 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olmak),
5) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
6) Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,
7) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun Genel Ahlaka Karşı Suçlar başlıklı yedinci bölümündeki suçları işlememiş olmak, bu suçlardan dolayı hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,
8) Kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî soruşturma/kovuşturma veya idarî soruşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,
9) 5237 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,
10) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,
11) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,
12) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,
13) Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmış olmamak,
14) Terör örgütleri ile bu örgütlerin eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak,
15) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye olmamak,
16) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması, ilgili mevzuat hükümlerine göre olumlu olmak,
şartları aranır.
PAEM ÖĞRENCİ ALIMI SINAVI NE ZAMAN?
Adaylar hangi tarihte sınava katılacaklarını www.pa.edu.tr internet adresinden öğreneceklerdir. Ayrıca adaylara posta yoluyla veya değişik iletişim araçları ile tebligat yapılmayacaktır.
İnternet ilanı tebligat niteliğindedir. Adayların sınav tarihleri kesinleşip internet üzerinden ilan edildikten sonra değiştirilemez. İnternet ilanının takip edilmemesi sebebiyle şahsen başvuru ve sınavlara katılamamaktan doğan sorumluluk adaylara aittir.