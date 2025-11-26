Habertürk
        Pafos FC: 2 - Monaco: 2 | MAÇ SONUCU

        Pafos FC: 2 - Monaco: 2 | MAÇ SONUCU

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Monaco, deplasmanda Kıbrıs Rum Kesimi ekiplerinden Pafos FC'yle 2-2 berabere kaldı. Devler Ligi'nin bir sonraki haftasında temsilcimiz Galatasaray'ı konuk edecek olan Monaco, sürpriz bir puan kaybı yaşadı.

        Giriş: 26.11.2025 - 23:59 Güncelleme: 26.11.2025 - 23:59
        Monaco, G.Saray maçı öncesinde berabere kaldı!
        UEFA Şampiyonlar Ligi'nin bir sonraki haftasında Galatasaray'ı ağırlayacak olan Monaco, Kıbrıs Rum Kesimi ekiplerinden Pafos FC'ye konuk oldu.

        Alphamega Stadyumu'nda oynanan maç 2-2 berabere bitti.

        Pafos'un gollerini David Luiz ve Ivan Sunjic attı. Monaco'nun golleri ise Takumi Minamino ve Folarin Balogun'dan geldi.

        Bu sonuçla birlikte iki takımda 6'şar puana yükseldi. Pafos ligin sonraki maçında Juventus'a konuk olacak. Monaco ise sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak.

