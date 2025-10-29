Pakistan: Afganistan'la görüşmeler çözüm getirmedi

Pakistan Enformasyon Bakanı Attaullah Tarar, ülkesi ile Afganistan arasında İstanbul'da yapılan müzakerelerde, Kabil yönetiminin diyalog sürecinin başlatılmasının temelini oluşturan ana konudan saptığı gerekçesiyle görüşmelerin "uygulanabilir bir çözüm getirmediğini" belirtti.

Tarar, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, İslamabad ile Kabil arasındaki müzakere sürecinin gidişatına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İki ülke arasındaki diyaloğu kolaylaştırıcı arabuluculuk çabalarından dolayı ev sahibi Türkiye ile Katar'a minnettar olduklarını ifade eden Tarar, müzakerelerde Afganistan yönetiminin Pakistan'a terör örgütleriyle mücadele konusunda yeterli güvenceyi vermediğini savundu.

REKLAM

Tarar, Afgan tarafının müzakere sürecinin başlatılmasının temelini oluşturan ana konudan "sürekli saptığı" gerekçesiyle görüşmelerin "uygulanabilir bir çözüm getirmediğini" ifade etti.

Türk ve Katar hükümetlerine, iki ülkenin refahı ve güvenliği için "terör sorununa" barışçıl çözüm bulmaya yönelik samimi çabalarından dolayı teşekkür eden Tarar, ülkesinin terörle mücadelede gerekli tüm tedbirleri almaya devam edeceğini kaydetti.