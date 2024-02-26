Pakistan'da ilk kez bir kadın eyalet başbakanı seçildi

Pakistan'da ilk kez bir kadın eyalet başbakanı seçildi

Pakistan'da ilk kez bir kadın eyalet başbakanı seçildi Pakistan'ın eski Başbakanı Navaz Şerif'in kızı Meryem Navaz'ın Pencap eyaleti meclisinde yapılan oylamayı önde tamamlamasıyla ülkede ilk kez bir kadın, eyalet başbakanı seçildi.

Anadolu Ajansı Giriş: 26.02.2024 - 16:15 Güncelleme: 26.02.2024 - 16:15 facebook

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