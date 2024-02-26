Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Pakistan'da ilk kez bir kadın eyalet başbakanı seçildi

        Pakistan'da ilk kez bir kadın eyalet başbakanı seçildi

        Pakistan'ın eski Başbakanı Navaz Şerif'in kızı Meryem Navaz'ın Pencap eyaleti meclisinde yapılan oylamayı önde tamamlamasıyla ülkede ilk kez bir kadın, eyalet başbakanı seçildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2024 - 16:15 Güncelleme: 26.02.2024 - 16:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Pakistan'daki seçimler sonrası bir ilk
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Pencap Meclisi üyeleri, eyalet başbakanını belirlemek için düzenlenen seçimde oy kullandı.

        Tutuklu eski Başbakan İmran Han'ın partisi Pakistan Adalet Hareketinin (PTI) adayı Rana Aftab'ın protesto ettiği seçimde, Pakistan Müslüman Ligi-Navaz (PML-N) Genel Başkan Yardımcısı ve eski Başbakan Şerif'in kızı Meryem Navaz, 371 sandalyeli Pencap Meclisi'nde 220 üyenin oyunu aldı.

        Çoğunluğun onayladığı Navaz, ülke tarihinin ilk kadın eyalet başbakanı seçildi.

        Pencap Meclisi'nde PML-N, 193 sandalye ile çoğunluğu elinde bulunduruyor.

        Pakistan Seçim Komisyonu, 8 Şubat'ta düzenlenen Ulusal Meclis ve eyalet meclislerinin seçim sonuçlarını 11 Şubat'ta açıklamıştı.

        Resmi sonuçlara göre, seçimlerde, tutuklu eski Başbakan İmran Han'ın partisi PTI destekli bağımsız milletvekilleri birinci, eski Başbakan Şerif’in liderliğini yaptığı PML-N ikinci sırada yer aldı.

        PTI, hile yapıldığı gerekçesiyle 8 Şubat seçimlerinin sonuçlarını ülke genelinde protesto ediyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Pakistan
        #dünya

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Şehit ailesinin evi teslim edildi
        Şehit ailesinin evi teslim edildi
        Doktor oğlu hayatını kaybetti! 2 saat sonra babası TIR'ın altında kaldı!
        Doktor oğlu hayatını kaybetti! 2 saat sonra babası TIR'ın altında kaldı!
        Çilingir Semih! Müthiş rakam
        Çilingir Semih! Müthiş rakam
        'Türk Escobar'ına ait suç örgütü şifreli yazılımlarla haberleşmiş!
        'Türk Escobar'ına ait suç örgütü şifreli yazılımlarla haberleşmiş!
        Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
        Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
        Icardi'nin cezası açıklandı
        Icardi'nin cezası açıklandı
        "İstanbul ihmale gelmez"
        "İstanbul ihmale gelmez"
        Lahey'deki İsrail duruşmasında söz Türkiye'nin
        Lahey'deki İsrail duruşmasında söz Türkiye'nin
        2184 kişilik yolcu gemisinde salgın paniği
        2184 kişilik yolcu gemisinde salgın paniği
        İşte Szymanski için istenen bonservis!
        İşte Szymanski için istenen bonservis!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 70. yaş gününde sürpriz kutlama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 70. yaş gününde sürpriz kutlama
        Driftten 300 bin TL ceza yemişti! Acı son!
        Driftten 300 bin TL ceza yemişti! Acı son!
        Şahan'a troll tuzağı
        Şahan'a troll tuzağı
        İşte Okan Buruk'un 11'i!
        İşte Okan Buruk'un 11'i!
        9 yaşındaki kızını öldürüp intihar süsü verdi!
        9 yaşındaki kızını öldürüp intihar süsü verdi!
        Talat Atilla'ya evinin önünde tehdit!
        Talat Atilla'ya evinin önünde tehdit!
        Almanya'nın en güzel kadını İranlı
        Almanya'nın en güzel kadını İranlı
        Kiralarda yüzde 25 zam sınırı kaldırılıyor mu?
        Kiralarda yüzde 25 zam sınırı kaldırılıyor mu?
        'Gümüş Yıl'da buluştular
        'Gümüş Yıl'da buluştular