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İçişleri Bakanı Afridi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Pakistan'a gelecek ay yapması beklenen ziyaretinin "tarihi" olacağını söyledi.
Erdoğan'ın muhtemel ziyaretinin Pakistan için çok önemli olduğunu ifade eden Afridi, her Pakistanlının bu ziyareti beklediğini kaydetti.
Afridi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'yi en üst seviyeye çıkardığını dile getirdi.
Türkiye'nin her zaman "ağabey gibi" Pakistan'ın yanında olduğuna işaret eden Afridi, bunun diğer ülkeler için örnek olacağını vurguladı.
Afridi, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin gelişimine işaret ederek, "Türk kardeşlerimizle ödevimizi yapıyoruz. İlişkileri iki ülke ve gelecek nesillere örnek teşkil edecek seviyeye getireceğiz." dedi.
İSTANBUL KONFERANSINDAN VERİMLİ SONUÇ
İstanbul'daki Budapeşte Süreci 6. Bakanlar Konferansı'na ilişkin Afridi, böyle etkileşim ve etkinliklerin tam da ihtiyaç duyulan şey olduğunu vurgulayarak, gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkeler için göç konusunun Birleşmiş Milletler antlaşması altında ele alınması gerektiğini dile getirdi.
Afridi, konferansta önemli konuların ele alındığını ve sonuç olarak katılımcıların iş birliği konusunda anlaşmaya vardığını söyledi.
BÖLGESEL İLİŞKİLER
Pakistan Başbakanı İmran Han'ın liderliğinde Pakistan'ın komşularına büyük önem verdiğini ifade eden Afridi, "Pakistan çok zor günler geçirdi. Çok büyük özverilerde bulunduk." dedi.
Afridi, Hindistan'da Keşmir'in Pulwama bölgesinde 14 Şubat'ta düzenlenen 44 Hint askerinin öldüğü saldırının Pakistan için endişe konusu olduğunu söyleyerek, Pakistan'ın, hiçbir soruşturma yapılmadan Hindistan hükümetindeki bazı unsurların Pakistan devletiyle saldırı arasında bir bağlantı bulmayı amaçlayan üstü kapalı açıklamalarını kesinlikle reddettiğini belirtti.
Hint yetkililere konuyla ilgili iş birliği yapma ve konunun araştırılmasıyla ilgili öneride bulunduklarını anlatan Afridi, terörle mücadelede iş birliğine hazır olduklarını söyledi.
Afridi, "Hint kardeşlerimiz için kapılarımızı açtık. Biz komşuyuz ve iş birliğine hazırız." ifadelerini kullandı.
İçişleri Bakanı Afridi, İran'ın Sistan-Belucistan eyaletinde düzenlenen 27 Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) askerinin yaşamını yitirdiği saldırıyla ilgili Pakistan'ı suçlamasına ilişkin, "diyaloğa" gereksinim duyulduğunu vurguladı. Afridi, Pakistan'ın amacının her seviyede barışın teşvik edilmesi olduğuna işaret etti.
Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ), Pakistan'da terör örgütü ilan edilmesini öngören karara ilişkin, Afridi, "Yasaları çiğneyenlere bir ders verilmesi gerekiyordu." ifadelerini kullandı.
Afridi, Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru'yla (CPEC) ilgili ise bu önemli fırsatın ilişkileri çok yüksek ve oldukça farklı bir seviyeye çıkartabileceğini belirterek, "Kapılarımızı açtık. Muazzam bir potansiyele sahibiz. Ticaret her seviyede zenginleştirilmeli." diye konuştu.
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