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Pakistan gözaltındaki Hint pilotu Cuma günü serbest bırakacak

Pakistan Başbakanı İmran Han, gözaltında tutulan Hint savaş pilotunun "barış jest" olarak serbest bırakılacağını açıkladı. İki komşu nükleer güç arasında yaşanan Keşmir gerilimi, bu hafta Hindistan'ın Pakistan topraklarında yaptığı hava operasyonu ve Pakistan'ın buna karşılık Hint uçağını düşürmesi sonrası artmıştı.

Giriş: 28.02.2019 - 15:19 | Güncelleme:
- Pakistan Information Ministry (ISPR)
Pakistan, filo Komutanı olduğu belirtilen Abhinandan isimli pilotun sağlığının yerinde olduğunu açıklamıştı.

Pakistan Başbakanı İmran Han, gözaltında tutulan Hint savaş pilotunun "barış jesti" olarak serbest bırakılacağını açıkladı.

Pakistan Parlamentosu'nun kararını açıklayan Başbakan Han, Pakistan'ın gerilimin düşürülmesine odaklandığını belirtti.

İki komşu nükleer güç arasında yaşanan Keşmir gerilimi, bu hafta Hindistan'ın Pakistan topraklarında yaptığı hava operasyonu ve Pakistan'ın buna karşılık Hint uçağını düşürmesi sonrası artmıştı.

Pakistan Enformasyon Bakanlığı, Pakistan ordusunca Çarşamba günü düşürülen Hint askeri uçağının pilotunun görüntülerini paylaşmış, Hindistan tepki göstererek pilotun salıverilmesini istemişti.

Hindistan görüntülerin paylaşılması ile ilgili, "yaralı bir personelin etik olmayan şekilde teşhiri" ifadesiyle tepkisini ortaya koydu.

Hint yetkililer, Filo Komutanı olduğu belirtilen Abhinandan isimli pilotun "operasyonda kayboldu" şeklinde kayıtlara geçtiğini açıkladı.

1971'den bu yana iki ülke ilk kez karşılıklı olarak birbirlerinin hava sahasına girerek hava operasyonları düzenlerken, karadan da karşılıklı olarak topçu ateşi açılıyor.

- BBC

Gerilim nasıl tırmandı?

14 Şubat Perşembe: Keşmir'in Hindistan kontrolündeki bölümünde bomba yüklü araçlarla intihar saldırıları düzenlendi. Saldırılarda en az 40 kişi hayatını kaybetti. Saldırıyı Keşmir'in Pakistan'a bağlanması için mücadele verdiğini söyleyen cihatçı örgüt Ceyşi Muhammed üstlendi.

15 Şubat Cuma: Hindistan hükümeti, saldırılardan Ceyşi Muhammed'i sorumlu tutsa da Pakistan'ı da örgütü engellememekle suçladı. Hindistan Başbakanı Narendra Modi, "Terörist gruplara ve onların efendilerine sesleniyorum. Büyük bir hata yaptılar. Çok ağır bir bedel ödeyecekler" dedi.

26 Şubat Salı: Hindistan Hava Kuvvetlerine bağlı savaş uçakları, Pakistan hava sahasına girerek Balakot bölgesinde hava operasyonu düzenledi. Hindistan, operasyonlarda çok sayıda Ceyşi Muhammed militanının öldürüldüğünü söylese de Pakistan can kaybı yaşanmadığını iddia etti ve Hindistan'ın düşmanca yaklaşımına yanıt verileceğini belirtti.

27 Şubat Çarşamba: Hindistan ve Pakistan'a ait savaş uçakları önce Keşmir'in Hindistan kontrolündeki bölgesinde, ardından da Pakistan kontrolündeki tarafında karşı karşıya geldi. Pakistan iki Hint savaş uçağının düşürüldüğünü ve bir pilotun yakalandığını söyledi. Hindistan ise bir uçağın düştüğünü teyit etti ancak olayın Pakistan uçakları ile girilen çatışma sonucu yaşandığı iddialarına dair bir açıklama yapmadı. Hindistan iki pilotunun yanı sıra bir de sivilin öldüğünü belirtti.

  • Pakistan gözaltındaki pilotun görüntülerini paylaştı, Hindistan tepkili
  • Hindistan ve Pakistan arasındaki gerilim en son yükseldiğinde ne olmuştu?
  • Ceyş-i Muhammed: Pakistan ile Hindistan arasındaki Keşmir geriliminin odağındaki cihatçı örgüt
BBC TÜRKÇE

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