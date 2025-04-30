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        Haberler Dünya Pakistan-Hindistan hattında tansiyon yükseldi: Pakistan Savunma Bakanı'nın hesabı bloke edildi | Dış Haberler

        Pakistan-Hindistan hattında tansiyon yükseldi: Pakistan Savunma Bakanı'nın hesabı bloke edildi

        Pakistan-Hindistan hattında Cammu Keşmir'in Pahalgam bölgesindeki terör saldırısının ardından yükselen gerilim sürüyor. Son olarak, Hindistan hükümeti, terör saldırısıyla bağlantılı olduğu gerekçesiyle Pakistan Savunma Bakanı Asıf'ın X sosyal medya hesabını bloke etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2025 - 14:18 Güncelleme: 30.04.2025 - 14:18
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        Pakistan-Hindistan hattında tansiyon yükseldi
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        Pakistan Savunma Bakanı Khavaja Muhammed Asıf'ın X sosyal medya hesabı, Cammu Keşmir'in Pahalgam bölgesindeki terör saldırısının ardından Hindistan hükümeti tarafından erişime kapatıldı.

        NDTV kanalının haberine göre Hindistan yönetimi, aralarında Dawn ve Geo News gibi Pakistan'ın önde gelen 16 basın kuruluşunun YouTube kanallarına erişimi engelledi.

        Hindistan hükümeti, Cammu Keşmir'deki terör saldırısıyla bağlantılı olduğu gerekçesiyle Pakistan Savunma Bakanı Asıf'ın X sosyal medya hesabını da bloke etti.

        BİNLERCE PAKİSTANLININ ÜLKELERİNE DÖNÜŞÜ SÜRÜYOR

        Öte yandan Hindistan'da yaşayan onlarca Pakistan vatandaşının Yeni Delhi hükümetinin talebi üzerine ülkelerine dönüşü sürüyor.

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        Cammu Keşmir'de meydana gelen terör saldırısının ardından vizeleri iptal edilen ve 27 Nisan'a kadar Hindistan'ı terk etmeleri istenen Pakistan vatandaşlarının büyük bölümü ülkeyi terk etti.

        Ancak tanınan süre içerisinde ülkeden ayrılamayan Pakistan vatandaşlarının dönüş süreci sınır bölgelerinde sürüyor. Bu nedenle sınırda yoğunluk yaşanıyor.

        KARŞILIKLI VİZELER İPTAL EDİLMİŞTİ

        Hindistan hükümeti, Cammu Keşmir'deki terör saldırısı sonrası Pakistan vatandaşlarına yönelik vize hizmetlerinin askıya alındığını ve daha önce verilmiş tüm vizelerin iptal edildiğini duyurmuştu.

        Hükümet, Pakistan vatandaşlarına verilmiş mevcut vizelerin 27 Nisan'dan itibaren geçerli olmak üzere iptal edildiğini, tıbbi amaçlı vizelerin ise 29 Nisan'a kadar geçerli olacağını kaydetmişti.

        Pakistan, vatandaşlarına yönelik vize hizmetlerini askıya alan Hindistan'a misilleme yapıp Hindistan vatandaşlarına verilen tüm vizelerin askıya alındığını duyurmuştu.

        PAHALGAM'DAKİ TERÖR SALDIRISI

        Hindistan'ın idaresindeki Cammu Keşmir'in Pahalgam bölgesinde silahlı kişilerin 22 Nisan'da turistlere ateş açması sonucu 26 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.

        Saldırıyı düzenleyenlerin "Pakistan'dan geldiği" suçlamasında bulunan Hindistan, "İndus Suları Anlaşması"nı askıya almış, Yeni Delhi'de görevli Pakistanlı müsteşarların bir hafta içinde ülkeyi terk etmelerini istemiş ve Pakistan vatandaşlarına yönelik vize hizmetlerinin askıya alındığını, daha önce verilen tüm vizelerin iptal edildiğini duyurmuştu.

        Pakistan, suçlamaları reddederek Hindistan'ın İslamabad'daki diplomatik personel sayısına sınırlama getirmiş, "İndus Suları Anlaşması"nın dışına çıkılarak nehirlere yapılacak müdahaleleri "savaş nedeni" sayacağını ilan etmiş, Hindistan ile her türlü ticareti askıya almış ve hava sahasını kapatmıştı.

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