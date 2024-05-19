Pakistan, Hindistan ve Sri Lanka Reisi'yi taşıyan helikopterin kazaya uğramasına ilişkin açıklama yaptı

Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari, X’ten yaptığı açıklamada, İran Cumhurbaşkanı Reisi, Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ve bazı yetkilileri taşıyan helikopter kazasıyla ilgili haberleri duymaktan derin endişe duyduğunu belirterek, İran ulusuna hizmet etmeye devam edebilmesi için Cumhurbaşkanı Reisi'nin esenliği ve güvenliği için en içten dileklerini sunduğunu vurguladı.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ise sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopteriyle ilgili üzücü haberler geldiğini kaydederek, "Büyük bir endişeyle her şeyin yolunda olduğuna dair iyi haberleri bekliyoruz. Dualarımız ve en iyi dileklerimiz Cumhurbaşkanı Reisi ve tüm İran halkıyla." ifadelerine yer verdi.