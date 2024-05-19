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        Haberler Dünya Pakistan, Hindistan ve Sri Lanka Reisi'yi taşıyan helikopterin kazaya uğramasına ilişkin açıklama yaptı

        Pakistan, Hindistan ve Sri Lanka Reisi'yi taşıyan helikopterin kazaya uğramasına ilişkin açıklama yaptı

        Pakistan, Hindistan ve Sri Lanka, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile bazı yetkilileri taşıyan helikopterin kazaya uğramasının ardından mesajlar yayımladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2024 - 21:48 Güncelleme: 19.05.2024 - 21:48
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        Zerdari: Endişeliyiz
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        Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari, X’ten yaptığı açıklamada, İran Cumhurbaşkanı Reisi, Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ve bazı yetkilileri taşıyan helikopter kazasıyla ilgili haberleri duymaktan derin endişe duyduğunu belirterek, İran ulusuna hizmet etmeye devam edebilmesi için Cumhurbaşkanı Reisi'nin esenliği ve güvenliği için en içten dileklerini sunduğunu vurguladı.

        Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ise sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopteriyle ilgili üzücü haberler geldiğini kaydederek, "Büyük bir endişeyle her şeyin yolunda olduğuna dair iyi haberleri bekliyoruz. Dualarımız ve en iyi dileklerimiz Cumhurbaşkanı Reisi ve tüm İran halkıyla." ifadelerine yer verdi.

        Hindistan Başbakanı Narendra Modi, İran Cumhurbaşkanı Reisi’yi taşıyan helikopterin kazaya uğramasının ardından X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran halkıyla dayanışma içinde olduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanı ve yanındakilerin sağlığı için dua ediyoruz." ifadesini kullandı.

        Sri Lanka Dışişleri Bakanı Ali Sabry, X'ten yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopter kazasıyla ilgili haberlerden derin endişe duyduklarına işaret ederek, "Bu üzücü süreçte düşüncelerimiz İran halkıyla. Cumhurbaşkanı Reisi, Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ve beraberindekilerin güvenliği ve esenliği için dua ediyoruz." açıklamasına yer verdi.

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        #Asıf Ali Zerdari
        #İbrahim Reisi
        #haberler
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