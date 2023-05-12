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Pakistan'ın eski başbakanı İmran Han kim, neyle suçlanıyor?

Siyasete atılmadan önce 1992 Dünya Kupası'nda Pakistan'ı zafere ulaştıran uluslararası kriket yıldızıydı İmran Han. Lahorlu sporcu, emekli olduktan sonra annesinin anısına kanser hastanesi için milyonlarca dolar toplamasının ardından siyasete yöneldi. Pakistan Adalet Hareketi Partisi'nin (PTI) başındaki İmran Han, Temmuz 2018'le Nisan 2022 arasında Pakistan'ın başbakanıydı.

Pakistan'ın eski başbakanı İmran Han kim, neyle suçlanıyor?
BBC TÜRKÇE
imran hanGetty Images

İmran Han, siyasete atılmadan önce 1992 Dünya Kupası'nda Pakistan'ı zafere ulaştıran uluslararası kriket yıldızıydı.

Lahorlu sporcu, emekli olduktan sonra annesinin anısına kanser hastanesi için milyonlarca dolar toplamasının ardından siyasete yöneldi.

Pakistan Adalet Hareketi Partisi'nin (PTI) başındaki İmran Han, Temmuz 2018'le Nisan 2022 arasında Pakistan'ın başbakanıydı.

Hakkındaki yolsuzluk davası ne?

İmran Han 9 Mayıs 2023'te Pakistan'ın yolsuzlukla mücadele birimi Ulusal Denetim Bürosu'nun rüşvetle itham etmesinin ardından, soruşturmada yetkililerle işbirliği yapmadığı için gözaltına alındı.

Hükümet yetkilileri Han ve eşinin, gayrimenkulle uğraşan bir iş insanından yardım kuruluşu üzerinden kendilerine rüşvet olarak milyonlarca dolarlık bir arazi verdiğini iddia ediyor.

Bu El Kadir davası olarak biliniyor ve İngiltere Ulusal Suçla Mücadele Kurumu'nun (NCA) Pakistan'ın en zengin ve güçlü iş insanlarından Malik Riaz Hussain'in "akladığı" parayla ilgili soruşturması etrafında şekilleniyor.

Han ve yardımcılarıysa bu ithamları reddediyor. 70 yaşındaki eski başbakan bu suçlamaların siyasi olduğunu söylüyor.

El Kadir Vakfı, sosyal yardım amaçlı bir sivil toplum kuruluşu. İmran Han, üçüncü eşi Bushra Bibi tarafından kurulan vakfın yöneticileri arasındaydı. Arazinin rüşvet olarak vakfa verildiği iddia ediliyor. Ancak Han bunun hayır amaçlı bağışlandığını söylüyor. Hussain de kara para akladığını reddediyor.

Davayla İngiltere'nin bağı ne?

Malik Riaz Hussain Getty Images
Malik Riaz Hussain

NCA 3 Aralık 2019'da, Hussain'in 190 milyon sterlinlik bir anlaşma yaptığını duyurdu.

Açıklamada İngiltere hesaplarındaki "yabancı ülkelerden rüşvet ve yolsuzlukla elde edildiğinden şüphelenilen" fonlarının dondurulduğu, paranın Pakistan devletine geri gönderilebileceği yer aldı.

Hussain aynı gün Twitter üzerinden, "İngiltere'deki yasal ve kayıtlı gayrimenkulünü Karaçi'deki Bahria Town sitesiyle ilgili Pakistan Anayasa Mahkemesi'ne 190 milyon sterlinlik ödeme yapmak için sattığını" yazdı. NCA'nın basın açıklamasının suçlu bulunma durumu göstermediğini ekledi.

Mevcut hükümet, İmran Han hükümetinin 190 milyon sterlinin Pakistan hazinesine yatırılmak yerine, Pakistan mahkemesi tarafından kesilen cezayı ödemek için kullanıldığını iddia ediyor. Ceza, Karaçi'de hükümet arazisinin piyasa değerinin altında yasa dışı bir şekilde satın alınması sebebiyle Hussain'e kesilmişti.

İçişleri bakanı, Hussain'in Jhelum'daki araziyi bu iyilik karşılığında El Kadir Vakfı'na verdiğini iddia ediyor.

Pakistan için sırada ne var?

Başbakan olarak görevden alındığından beri, İmran Han erken seçim için kampanya yürütüyordu. Seçimlerin bu yıl içinde yapılması bekleniyor.

Yardımcıları, Han'a karşı 100'den fazla dava olduğunu söylüyor.

Devam eden huzursuzluğa rağmen İmran Han, 230 milyon nüfuslu Pakistan'da oldukça popüler.

Birçok kişi, yasal sorunları nedeniyle kendi tabanında daha popüler hale geleceğini söylüyor.

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