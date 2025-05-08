Pakistan televizyonu Samaa TV'nin yerel polis kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Gopal Nagar ile Nasırabad bölgeleri arasından geçen Walton Bulvarı'nda eski havaalanı ve askeri tesislerin yakınında bir drone düşürüldü.

Emniyet kaynakları, 1,5-2 metre uzunluğundaki dronun Hindistan sınırının ötesinden kontrol edildiğini belirtti.

Dronun sinyal bozucularla düşürüldüğü, çevrede çok sayıda patlama ve siren sesinin duyulduğu kaydedildi.

Bölge sakinlerinin panik halinde evlerinden çıktıkları, polis ve kurtarma ekiplerinin bölgeye sevk edildiği bildirildi.

Pakistan: 12 drone düşürdük

Pakistan Ordu Sözcüsü, Samaa TV'nin haberinin ardından bir açıklama yaparak; Karaçi bölgesi yakınları dahil çeşitli yerlerde Hindistan'a ait 12 drone düşürdüklerini duyurdu.

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Hindistan'ın Harop drone'unu kullandığını söyleyen Ordu Sözcüsü, "Drone enkazları Karaçi ve Lahor dahil birçok noktadan toplanıyor" dedi.

Hindistan'ın düzenli olarak Pakistan hava sahasına drone gönderdiğini söyleyen yetkili, "Hindistan bu saldırganlığın bedelini ağır ödüyor. Ödemeye devam edecek" dedi.

Hindistan'ın Pakistan'a saldırısı

Hindistan, 22 Nisan'da Pahalgam bölgesinde 26 kişinin öldürüldüğü terör saldırısına misilleme gerekçesiyle 6 Mayıs'ta Pakistan toprakları ve yine Pakistan'ın kontrolündeki Azad Keşmir bölgesine füze saldırıları düzenledi.