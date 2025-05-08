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        Haberler Dünya Pakistan'ın Lahor şehrinde Hindistan'a ait olduğu öne sürülen 'casus dron' düşürüldü | Dış Haberler

        Pakistan'ın Lahor şehrinde Hindistan'a ait olduğu öne sürülen 'casus drone' düşürüldü

        Pakistan'ın doğusunda, Pencap eyaletinin Lahor şehrinde Hindistan'a ait olduğu ileri sürülen "casus drone'un" düşürüldüğü bildirildi. Pakistan Ordu Sözcüsü, "Hindistan'a ait 12 drone düşürdük" dedi

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 08.05.2025 - 09:29 Güncelleme: 08.05.2025 - 10:03
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        Pakistan: Hindistan'ın 12 drone'unu düşürdük
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        Pakistan televizyonu Samaa TV'nin yerel polis kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Gopal Nagar ile Nasırabad bölgeleri arasından geçen Walton Bulvarı'nda eski havaalanı ve askeri tesislerin yakınında bir drone düşürüldü.

        Emniyet kaynakları, 1,5-2 metre uzunluğundaki dronun Hindistan sınırının ötesinden kontrol edildiğini belirtti.

        Dronun sinyal bozucularla düşürüldüğü, çevrede çok sayıda patlama ve siren sesinin duyulduğu kaydedildi.

        Bölge sakinlerinin panik halinde evlerinden çıktıkları, polis ve kurtarma ekiplerinin bölgeye sevk edildiği bildirildi.

        Pakistan: 12 drone düşürdük

        Pakistan Ordu Sözcüsü, Samaa TV'nin haberinin ardından bir açıklama yaparak; Karaçi bölgesi yakınları dahil çeşitli yerlerde Hindistan'a ait 12 drone düşürdüklerini duyurdu.

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        Hindistan'ın Harop drone'unu kullandığını söyleyen Ordu Sözcüsü, "Drone enkazları Karaçi ve Lahor dahil birçok noktadan toplanıyor" dedi.

        Hindistan'ın düzenli olarak Pakistan hava sahasına drone gönderdiğini söyleyen yetkili, "Hindistan bu saldırganlığın bedelini ağır ödüyor. Ödemeye devam edecek" dedi.

        Hindistan'ın Pakistan'a saldırısı

        Hindistan, 22 Nisan'da Pahalgam bölgesinde 26 kişinin öldürüldüğü terör saldırısına misilleme gerekçesiyle 6 Mayıs'ta Pakistan toprakları ve yine Pakistan'ın kontrolündeki Azad Keşmir bölgesine füze saldırıları düzenledi.

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        Hint ordusu, "terör yapılanması" şeklinde nitelediği 9 hedefi vurduğunu açıklarken İslamabad yönetimi, saldırılarda sivillere ait 6 noktanın hedef alındığını ve 26 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

        Pakistan ordusu, Hindistan tarafının saldırısı sırasında 5 savaş uçağını düşürdüğünü açıklarken Yeni Delhi yönetimi bunu teyit etmedi.

        Hindistan Başbakanı Narendra Modi, başkanlık ettiği kabine toplantısında, askeri saldırıları "Sindoor Operasyonu" şeklinde adlandırmış ve operasyonu "gurur anı" olarak nitelendirmişti. Hintçe sözlüğüne göre "Sindoor" kelimesi, "evli Hindu kadınların alınlarına sürdüğü kırmızı toz" anlamına geliyor.

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