Pakistan’da yasa dışı bahis çetesi çökertildi, bir eşek de gözaltına alındı - Haberler

DHA

Pakistan'da sıra dışı bir olay yaşandı. İlginç olay, ülkenin Pencap eyaletindeki Rahim Yar Khan kentinde meydana geldi. Polisin yasa dışı bahis çetesine düzenlediği operasyonda, 8 kişi ve bir eşek gözaltına alındı.

Pakistan medyası, polis raporunda gözaltına alınan 8 kişiyle birlikte bir eşeğin de gözaltına alındığını duyurdu. Pakistan medyası eşeğin, yasa dışı bahis çetesinin yardımda bulunmak suçu kapsamında gözaltına alındığını aktardı. Bahsi geçen operasyonda 120 bin Pakistan rupisi (Yaklaşık 5 bin TL) ele geçirildiği ifade edildi.

SOSYAL MEDYANIN GÜNDEMİNE OTURDU

İlginç olay, sosyal medyada da geniş yer buldu. Sosyal medya kullanıcılarından biri, gözaltına alınan kişilere yönelik, “8 eşek ve bir kişi” dedi.