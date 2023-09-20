Paladyum nedir, nerelerde kullanılır? Paladyum kullanım alanları, özellikleri, periyodik tablodaki simgesi ve yeri Platin grubu elementleri arasında yer alan paladyum, beyaz altının yapıtaşı olduğundan ötürü "beyaz altın" olarak da adlandırılmaktadır. Platine benzeyen yapıya sahip olan metal, ekonomik ve kimyasal anlamda değerli metaller arasında yer almaktadır. Paladyum nedir, nerelerde kullanılır? Paladyum kullanım alanları, özellikleri, periyodik tablodaki simgesi ve yeri nedir? İşte, detaylar.

Hidrojeni çok fazla emebilme ve depolayabilme kapasitesine sahiptir; bu onun en belirgin özelliğidir. 2000'li yıllardan itibaren elemente duyulan talep artış göstermiştir. Paladyum, platin grubu metaller arasında en düşük erime noktası ve yoğunluğa sahip olan elementtir. Paladyum nedir? Nerelerde kullanılır? Paladyum simgesi, sembolü ve periyodik tablodaki yeri nedir? Kullanım alanları ve özellikleri nelerdir? İşte, merak edilen detaylar.

Paladyum Nedir?

Parlak, gümüşi beyaz renge sahip olan bu element, son derece sünek olup kolayca işlenilebilir. Normal sıcaklıklarda atmosfer tarafından kararma göstermez; bu sebeple metal ve alaşımları mücevherat ve elektrik kontaklarında platin yerine geçebilir. Altınla alaşım yapan element altına beeyaz renk verir. Özellikle alaşımlarda katalizör olarak kullanılmaktadır. Başlıca kullanım alanı ise katalitik konvertörlerindedir.

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Element, 1803'te William Wollaston tarafından platinden ayrılarak bulunmuştur. Keşfini bilim dergilerinde yayınlamak yerine Soho'daki bir dükkânda "yeni bir gümüş" olarak satışa sundu. Fransız kimyager Richard Chenevix bu maddeyi satın alarak maddenin bir platin-cıva alaşımı olduğunu iddia etti. Bunun üzerine Wollaston, 1805 yılında ise paladyumun yeni bir metal olduğunu ilan ederek bunu bilimsel bir dergide ayrıntılı bir biçimde açıkladı. Dergide kendisini "paladyumun kâşifi" olarak tanıttı. Wollaston, böylelikle elementin kâşifi olarak kayıtlara girildi.

Paladyum Nerelerde Kullanılır?

Otomobillerdeki katalitik konvertörleri elementin en yaygın kullanım alanını oluşturmaktadır. Element aynı zamanda yatırım piyasasında işlem gören değerli metaller arasında da yer almaktadır. Beyaz altın üretiminde kullanılan bir metaldir. Bazı ürünlerde ise platin yerine kullanılmaktadır. Atmosfer şartlarına dayanıklılık gösterdiğinden dolayı tıbbi cihazlar ve laboratuvar aletlerinde tercih edilmektedir. Paladyumun bakır ve gümüş alaşımları, metallerin mekanik direncini artırmaktadır. Takılarda ve diş dolgusu maddesinde kullanılan element, dizüstü bilgisayarlarda ve cep telefonlarında bulunan seramik kondansatörlerde de tercih edilmektedir.

Paladyum Simgesi

Elementin simgesi “Pd” harfleriyle ifade edilmektedir. Platin grubu metaller arasında yer kabuğunda en fazla bulunan element olarak karşımıza çıkan paladyum, yer kabuğunda tek başına ya da başka elementlerle oluşturduğu minerallerin içinde yer almaktadır.

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Paladyum Sembolü

Paladyum periyodik tabloda “Pd” sembolüyle temsil edilmektedir. Adını Pallas asteroidinden alan element, gruptaki rutenyum ve rodyumla birlikte en hafif elementlerden biridir. En dikkat çekici özelliği ise kendi hacminin 900 katı hidrojeni soğurabilmesidir.

Paladyum Periyodik Tablodaki Yeri

Periyodik tablonun 5. periyodunun 10. grubunda yer alan elementin atom numarası 46'dır. Platin grubu metaller arasında nitrik asitle çözünebilen tek metal olarak karşımıza çıkan paladyum, doğada platin ve platin grubu metallerin cevherlerinde ve nikel-bakır yataklarında nadir olarak bulunmaktadır. Platin, altın, nikel, bakır ve gümüş cevherlerinin yan ürünü olarak karşımıza çıkar.

Paladyum Kullanım Alanları

Cerrahi aletler

Diş protezleri

Fotoğrafçılık

Kâğıt

Saat parçaları

Elektrik kontakları

Elektrik dirençleri

Takılar

Elektrotlar

Kondansatörler

Bilgisayar parçaları

Cep telefonları

Katalitik konvertör

Petrol ürünleri

Otomobil parçaları

Elektronik cihazlar

Film tabakaları

Kan şekeri test şeritleri

Bilimsel cihaz aynaları

Yeni nesil televizyonlar

Paladyum Özellikleri

Erime noktası 1555 derece, kaynama noktası 2963 derecedir.

Normal sıcaklıklarda kararma göstermez.

Yıllık paladyum üretimi 10 milyon ons civarındadır.

Brezilya, Rusya, ABD, Kanada, Güney Afrika, Etiyopya ve Avustralya en fazla paladyum cevherinin bulunduğu ülkelerdir.

Bilinen herhangi bir biyolojik rolü yoktur. Bileşikleri toksik ve kanserojen olarak kabul edilir.

1900'lı yıllardan önce ucuz olan elementin fiyatı 2000'li yıllara doğru artış göstermiştir. Bu sebeple de alaşımlarla birlikte kullanılmaya başlanmıştır.

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