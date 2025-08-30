Pamela Anderson ve Liam Neeson'ın aşk muamması: Yalan mı, gerçek mi?

Bir süredir aralarında aşk iddiası olan Pamela Anderson ile Liam Neeson'ın aslında hiç çift olmadıkları ve ilişkilerinin bir halkla ilişkiler çalışması olduğu iddia edildi.

58 yaşındaki Pamela Anderson ile 73 yaşındaki Liam Neeson, komedi filmi 'The Naked Gun'da başrolleri paylaştı. İkilinin film için çıktıkları basın turları sırasında birbirlerine yakınlık göstermeleri sonucu sevgili oldukları konuşulmuştu.

İkili, ilişki söylentileri hakkında çekingen davranırken, Liam Neeeson'ın bir arkadaşı, aşk haberini doğrulamıştı. Ünlü oyuncunun oğlu da sosyal medya paylaşımında, ikilinin fotoğraflarına emojilerle destek verince, aşklarına aileden de onay aldıkları yorumları yapılmıştı.

REKLAM

Hatta Liam Neeson'ın 2009'da ölen eşi, oyuncu Natasha Richardson'ın kız kardeşi Joely Richardson da çiftin sosyal medya paylaşımının altına kırmızı kalple yanıt vermiş, Richardson'ın bu yorumuna, "Sizin bu yaklaşımınız herkesinkinden önemli" şeklinde övgü dolu mesajlar yağmıştı.

Ancak şimdi Pamela Anderson ve Liam Neeson'ın ilişkisi sorgulanmaya başladı. İkilinin hiç birlikte olmadıkları ve bu iddiaların bir halkla ilişkiler gösterisi olduğu iddia ediliyor. İki oyuncu da bugüne dek çift olduklarını kendileri doğrulamadı. TMZ'ye konuşan bir kaynak, ikilinin hiçbir zaman baş başa akşam yemeği yemediğini ve asistanlarının her zaman yanlarında olduğunu belirtti.