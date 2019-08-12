Pamuk Prenses ve Avcı filmi konusu nedir? Pamuk Prenses ve Avcı oyuncuları kimler? soruları film hakkında ayrıntılı bilgi almak isteyen izleyiciler tarafından soruluyor. Kristen Stewart'ın başrolde Pamuk Prenses'i canlandırdığı Pamuk Prenses ve Avcı filminin yönetmenliğini Rupert Sanders'ın yapıyor. Film ilk olarak 2012 yılında izleyici ile buluştu. Pamuk Prenses ve Avcı filminden ayrıntılar haberimizde.

PAMUK PRENSES VE AVCI FİLMİ KONUSU

Kral Magnus ve Kraliçe Eleanorun güzel bir kızları olur. Adını Pamuk Prenses koyarlar. Lakin Pamuk Prenses 10 yaşındayken Kraliçe Eleanor kötü bir hastalığa tutulur ve çok geçmeden ölür. Kral Magnus bir gün Siyah ordunun üzerine savaşa gittiğinde hapiste olan Ravenna'ya aşık olur ve onunla evlenme kararı alır.Evlendikleri gece Ravenna onu öldürür. Ve kendi ordusu ile hakimiyete abisiyle birlikte geçer. Pamuk Prensesi hapse attırır. Bir gün Pamuk Prenses hapisten kaçmayi becerir ve Siyah ormana kaçar. Kraliçe onu yakalaması için peşinden Avcı'yı gönderir. Ama Avcı Pamuk Prensesin güzelliği karşısında güçsüz kalır ve ona aşık olur. Pamuk Prensesin tarafına geçerek onu William'ın babasına yetiştirir.

PAMUK PRENSES VE AVCI OYUNCULARI KİMLER?

Pamuk Prenses rolüyle Kristen Stewart

Avcı rolüyle Chris Hemsworth

Kraliçe Ravenna rolüyle Charlize Theron

Prens William rolüyle Sam Clafflin

Küçük Ravenna rolüyleIzzy Meikle Small

Küçük Pamuk Prenses rolüyle Rafey Cassidy

Küçük William rolüyle Xavier Atkins

Greta rolüyle Lily Cole

Finn rolüyle Sam Spruel

William'in babasi rolüyle Vincent Regan

Kral Magnus rolüyle Noah Huntley

kraliçe Eleanor rolüyle Liberty Rose