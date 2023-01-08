Salgının etkisinin azalmasıyla gözle görülür şekilde misafir sayısı artan ören yerinde turizmciler yeni yıla da umutlu girdi. Beyaz travertenleriyle ünlü bölgeyi 2019'da 2 milyon 580 bin 245, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkili olduğu 2020de 625 bin 120, 2021de 1 milyon 200 bin 650 kişi, geçen yıl ise 1 milyon 990 bin 786 kişi gezdi. GEÇEN YIL BEKLENTİLERİ AŞMIŞTI Denizli Turistik Otel ve İşletmeciler Derneği Başkanı Gazi Murat Şen, geçen yılın başında 1 milyon 700 bin civarında turist hedefine ulaşmayı beklerken yıl sonunda bu rakamın üzerine çıktıklarını belirtti.

"EN FAZLA ZİYARETÇİ ALAN YER"

Yaklaşık 2 milyon turist sayısıyla Türkiyede açıklanan müze ve ören yerleri arasında 'en fazla ziyaretçi alan yer' unvanına sahip olduklarını ifade eden Şen, şöyle konuştu: "2023te 3 milyon hedefi koyduk. Şu an itibarıyla gelen rezervasyonlardan da bu sayının tutacağına eminiz. Umarız herhangi bir sıkıntı yaşanmaz. Çünkü biliyorsunuz turizm pamuk ipliğine bağlı. Bir sıkıntı olmazsa ve turizmcilerin beklentileri gerçekleşirse 2023 hem ülkemiz hem de Denizli turizmi için çok çok önemli olacak."



ÇİNLİ TURİST BEKLENTİSİ

Şen, Kovid-19 salgını sonrası turizmin hızlı şekilde toparlandığını dile getirerek, insanların birkaç yıl seyahat edemediğini, bunun da etkisiyle ciddi bir talep gösterdiğini kaydetti.



2022de Çinden ve diğer uzak doğu ülkelerinden daha az misafir geldiğine işaret eden Şen, "Çin kapalıydı, bu yıl kapılarını açtı. Oradaki vaka ve ölüm oranı azalırsa Çinden yoğun talep göreceğiz. Çinin etkisiyle artı 400 bin civarında misafiri Pamukkale ören yerinde ağırlamayı bekliyoruz." diye konuştu.

KAYAK MERKEZİ DE İVME KAZANDIRACAK

Son yıllarda bölgede alternatif turizmin de öne çıktığını anlatan Şen, balon turizminin bunlardan biri olduğunu ifade etti.



Kapadokyadan sonra en fazla uçuşların gerçekleştiği yer olduklarını belirten Şen, "Yamaç paraşütü de 12 ay boyunca şehrimizde yapılıyor. Oraya da çok büyük talep var. Misafirlerimizin kışın kayak yapma şansları var. Kayak turizmi de yakın gelecekte Uludağ kadar Kartalkaya kadar konuşulmaya başlanacak. Pamukkale Denizlide hem kayak misafirlerini alacak hem kayak merkezinin çok ön plana çıkmasıyla Denizli turizmi ayrı bir ivme kazanacak" şeklinde konuştu