Pamukkale'de 526 bin TL hileli gıda cezası

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 30 ve 31 Ocak 2025 tarihlerinde kurulan fuar alanlarında denetimler yaptı.

Denetimlerde etiket bilgisi olmadan satışa sunulan 235 kilogram sucuk, 111 kilogram sürülebilir yağ, 75 kilogram tereyağı, 68 litre nar ekşisi, 55 litre pekmez, 48 kilogram bal ve piyasaya arzı yasaklanan 409 litre zeytinyağı tespit edildiği belirtildi.

Ele geçirilen hileli gıda ürünlerinden zeytinyağı hariç diğer ürünlerin gıda kontrol görevlileri gözetiminde imha edildiği bildirildi. Fuarlarda hileli gıda satışı yaptığı tespit edilen 9 farklı gıda işletmecisine de toplam 526 bin 254 TL idari para cezası uygulandı.