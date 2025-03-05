Panama Kanalı'na ABD'li şirket geliyor

Panama Kanalı'ndaki limanların konrtolü ABD'li şirkete geçiyor
Hong Kong merkezli CK Hutchison şirketi, Panama Kanalı'ndaki limanların işletmesini ABD'li BlackRock şirketine satmaya karar verdi. ABD Başkanı Donald Trump, Çin'in şirket aracılığıyla Panama Kanalı'nda nüfuz elde ettiğini iddia ediyordu.
ABD Başkanı Donald Trump yaklaşık 2 aydır Panama Kanalı'nın kontrolünün ABD'ye geçmesi konusunda söylemlerde bulunurken, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise kanaldaki limanların Çin etkisindeki bir şirket tarafından yönetildiğini iddia etmişti.
Hong Kong merkezli CK Hutchison isimli şirketin bağlı olduğu grup, ABD'li BlackRock şirketi ile Panama Kanalı'ndaki liman işletmelerinin satışı konusunda anlaştı.
Anlaşmaya göre, BlackRock limanların hisselerini 23 milyar dolar karşılığında satın aldı. Hutchison şirketinin Panama Kanalı'ndaki önemli 2 limanın sahibi olduğu biliniyor.
ABD Başkanı Donald Trump ise dün ABD Kongresinde yaptığı konuşmada ise Panama Kanalı'nı geri alacaklarını söyleyerek, kanal konusundaki iddialarını sürdürdü.
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