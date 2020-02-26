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Reuters

Panasonic ABD'li elektrikli araç üreticisi Tesla Inc'in New York fabrikasında güneş pili üretiminden çıkacağını açıkladı.

Bu açıklama, ortaklıktaki gerilime ve Panasonic'in Tesla'nın özel pil tedarikçisi statüsünün sona erdiğine dair son işaret oldu.

Bu adım, Tesla'nın güneş enerjisi birimine yönelik belirsizliği artırdı. Tesla 2016 yılında güneş enerjisi birimini 2.6 milyar dolara satın almasından bu yana büyük ölçüde daralttı.

Tesla New York'a Panasonic'in çekilmesinin "Tesla'nın mevcut operasyonları üzerinde hiçbir etkisi olmayacağını" bildirdi.

Panasonic yaptığı açıklamada, Mayıs ayı sonuna kadar üretimi durduracağını ve Eylül ayı sonuna kadar fabrikadan çıkacağını belirtti.

Panasonic Nevada eyaletindeki Tesla ile otomotiv aküsü ortak girişimini sürdüreceğini açıkladı. Nevada üretim sorunları ve gecikmelerle geçen yıllardan sonra ilk çeyrek dönem karını açıkladı.

Elektrik enerjisi biriminde Tesla'dan gelen düşük talep, Panasonic'i Buffalo'da yaptığı pillerin çoğunu, Solar Roof markası için Tesla'ya satmak yerine ülke dışındaki müşterilere göndermek zorunda bıraktı.