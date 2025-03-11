Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol Panathinaikos'ta bir Türk daha - Basketbol Haberleri

        Panathinaikos'ta bir Türk daha

        Yunanistan'ın köklü kulüplerinden biri olan Panathinaikos, kadın basketbol takımı başantrenörlüğü için Selen Erdem'le anlaşmaya vardı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.03.2025 - 00:22 Güncelleme: 11.03.2025 - 00:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Panathinaikos'ta bir Türk daha!
        ABONE OL

        Yunan ekibi Panathinaikos'un kadın basketbol takımında yeni başantrenör Selen Erdem oldu.

        PANATHINAIKOS'TA BİR İLK!

        Erkek basketbol takımının başına Ergin Ataman'ı getiren Panathinakios, kadın basketbol takımı için de Selen Erdem ile resmi sözleşme imzaladı. Panathinaikos Kulübü'nden yapılan açıklamada "Selen Erdem, şanlı takımın tarihindeki ilk yabancı teknik direktör olacak." denildi.

        Yunanistan Ligi ekiplerinden PAS Giannina'dan sonra Panathinaikos'a imza atan Selen Erdem "Panathinaikos'a geldiğim için çok mutlu ve onurluyum. Büyük bir geçmişi olan harika kulüp ve bu yeni sayfa için heyecanlıyım. Panathinaikos taraftarının ne kadar tutkulu olduğunu biliyorum ve takım için her şeyimi vereceğime, birlikte başarı için mücadele edeceğimize söz veriyorum." ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        SDG ile Suriye hükümeti arasında anlaşma sağlandı
        SDG ile Suriye hükümeti arasında anlaşma sağlandı
        ABD borsalarında resesyon paniği
        ABD borsalarında resesyon paniği
        Trabzonspor, Fatih Tekke'yi açıkladı!
        Trabzonspor, Fatih Tekke'yi açıkladı!
        Solskjaer: Mağlubiyetten ders alacağız
        Solskjaer: Mağlubiyetten ders alacağız
        X sosyal medya platformunda erişim sorunu
        X sosyal medya platformunda erişim sorunu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Beşiktaş'a Dolmabahçe'de soğuk duş!
        Beşiktaş'a Dolmabahçe'de soğuk duş!
        "Zelenskiy Trump'tan özür diledi"
        "Zelenskiy Trump'tan özür diledi"
        Tüfekle balkona çıktı! İkna etmeye çalışanı vurdu!
        Tüfekle balkona çıktı! İkna etmeye çalışanı vurdu!
        Rana bebeğin ailesinden "istismar" iddiasına yanıt
        Rana bebeğin ailesinden "istismar" iddiasına yanıt
        Emekli ikramiyesi 4 bin TL oluyor
        Emekli ikramiyesi 4 bin TL oluyor
        Yakıt tankeri kargo gemisiyle çarpıştı
        Yakıt tankeri kargo gemisiyle çarpıştı
        Fatih Terim'den yabancı hakem sözleri!
        Fatih Terim'den yabancı hakem sözleri!
        Ömür boyu yenileme çalışması var
        Ömür boyu yenileme çalışması var
        Mourinho'nun Talisca planı!
        Mourinho'nun Talisca planı!
        Resmi başvuru yapılmadı
        Resmi başvuru yapılmadı
        Sevcan hemşire vahşet kurbanı! Kocası satırla katletti!
        Sevcan hemşire vahşet kurbanı! Kocası satırla katletti!
        Ünlü deterjan markasına 'aldatıcı reklam' cezası
        Ünlü deterjan markasına 'aldatıcı reklam' cezası
        Hileli gıda çağında güvenle yiyebileceğiniz 3 meyve
        Hileli gıda çağında güvenle yiyebileceğiniz 3 meyve
        "Bilanço 'yatırım yap' diyor"
        "Bilanço 'yatırım yap' diyor"