Pandaların kafesine nesne atan kişiye ömür boyu yasak!
Çin'de pandaların bulunduğu kafeslere nesne atma yasağını çiğneyen kişinin, Sichuan eyaletinde bulunan panda parkına girmesi ömür boyu yasaklandı
Panda Üreme ve Araştırma Merkezi'nden yapılan açıklamada, kafese nesneler atan ziyaretçinin dev pandaların zarar görmesine sebep olabilecek davranışı sebebiyle ömür boyu panda parkına girmekten menedildiği bildirildi.
ZİYARETÇİLER UYARILDI
Ülkenin ulusal değeri olarak görülen pandaların sıkı beslenme kuralları bulunduğuna dikkati çekilen açıklamada, ziyaretçilerin bu konuda ihtiyatlı olması gerektiğine işaret edildi.
Sichuan'da bulunan 2 merkezde geçen sene toplam 34 panda doğmuştu.
ÇİN'İN ULUSAL DEĞERİ PANDALAR
Çin halkı tarafından büyük sempati beslenen pandalar, uzun yıllardır diğer ülkelerle dostluğu pekiştirme, gerginlik yaşanan ülkelerle buzları kırma ve ülke imajını güçlendirme adına büyük rol oynuyor.
Pandalar, Çin'in zaman zaman diplomatik ilişkilerinde de panda diplomasisi olarak öne çıkarken, ilk panda diplomasisi 1957'de Sovyetler Birliği'ne hediye edilen Pingping ile başlamıştı.