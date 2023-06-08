"KÖYDE HUZUR BULDU"

Babasının, köyde daha mutlu olduğunu belirten Tuncay Hacıfettahoğlu da "Annemin vefatı sonrası zaman zaman bizimle kalıyordu. Ancak pandeminin başlamasıyla birlikte tamamen kendini köye kapattı ve şehre gelip insanlarla ilişki kurup virüsün bulaşmasını istemedi. Pandemi de komşu ziyaretlerine de kendisini kapattı. Bizler de maske hijyen kurallarına dikkat ederek ihtiyaçlarını karşıladık. Bu süreçte babama virüs bulaşmadı.