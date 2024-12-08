Pantene Altın Kelebek Ödülleri sahiplerini buluyor! 2024 Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni saat kaçta, hangi kanalda?
Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni için nefesler tutuldu. Çağla Şıkel ile Cem Davran'ın sunuculuğunu üstlendiği görkemli gecede yıldızlar geçidi yaşanacak. Bu yıl 50'ncisi düzenlenecek etkinlikte 2024'ün en iyi oyuncusu, en iyi dizisi, en iyi şarkıcısı, en iyi yönetmeni, en iyi senaristi gibi kategorilerde ödüller sahiplerini bulacak. Peki, 2024 Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, 50. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni saati ve kanalı…
Pantene Altın Kelebek Ödülleri 50. kez sahiplerini buluyor! Türkiye’nin en prestijli ödülü için geri sayım sona erdi. Cem Davran ve Çağla Şıkel’in sunuculuğunda ekrana gelecek tören, Türkiye’nin yıldız isimlerini bir araya getirecek. 1972'den bu yana düzenlenen etkinlikte; bu sene de en iyi oyuncu, en iyi dizi, en iyi şarkıcı, en iyi yönetmen ve senarist ödülünü alan isimler belli olacak. Peki, 50. Altın Kelebek Ödül Töreni ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte 2024 Altın Kelebek Ödül Töreni saati ve kanalı…
2024 PANTENE ALTIN KELEBEK ÖDÜL TÖRENİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Türkiye’nin en uzun soluklu ödül organizasyonu Pantene Altın Kelebek 50’nci kez düzenleniyor.
Çağla Şıkel ve Cem Davran’ın sunacağı 50. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni için beklenen gün geldi.
Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni, 8 Aralık Pazar bu akşam Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde düzenlenecek.
Kendi alanlarında en başarılı isim ve yapımların ödüllendirileceği gece, Türkiye’nin yıldız isimlerini bir araya getirecek.
50. Pantene Altın Kelebek Ödülleri’nin kazananları, yüzde 70 halk, yüzde 30 jüri oylarıyla belirlenmişti.
PANTENE ALTIN KELEBEK ÖDÜL TÖRENİ HANGİ KANALDA?
Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni, Kanal D ve teve2'den canlı olarak yayınlanacak.
Teve2, D-Smart ve Dream Türk ışıltılı töreni saat 19.00’dan, Kanal D de 19.30’dan itibaren canlı olarak yayınlayacak.
ÇOK ÖZEL ŞOVLAR
Sahne gösterileriyle her yıl büyük beğeni toplayan tören için bu yıl da çok özel şovlar hazırlandı.
Ömer Yeşilbaş’ın kurduğu Dans Fabrika, gece için 120 dansçısıyla çok özel bir açılış gösterisi hazırladı. Görkemli şovda 70’lerden 80’lere, 90’lardan 2000’lere farklı dönemlere damga vurmuş müziklere HT Film imzalı kostümler, dekorlar ve ışık şovları eşlik edecek.
Popun kraliçesi Hande Yener, gece için çok özel bir şov hazırladı. “Sebastian”, “Benden Bir Tane Daha Yok”, “Sopa” ve “Ben Senin Delinim” şarkılarını seslendirecek sanatçıya dansçıları da özel koreografilerle eşlik edecek.
Türk pop müziğinin duayen ismi Erol Evgin, altın şarkılarını bu kez Pantene Altın Kelebek sahnesinde seslendirecek. Sahnede “Söyle Canım” ve “Sevdan Olmasa” şarkılarını yorumlayacak usta sanatçı, “Bir de Bana Sor”u da müzik dünyasının son dönemdeki yıldız isimlerinden Selin Geçit’le birlikte söyleyecek.
Komedi ustası Ata Demirer, 50. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni’ne hem esprileriyle hem de seslendireceği sürpriz şarkılarla renk katacak.
YILDIZI PARLAYANLAR BELLİ OLDU
Tören öncesi belirlenen 'Altın Kelebek Yıldızı Parlayanlar' ödülleri şu isimlerin olacak:
Alisa Sezen Sever
Melis Minkari
Sümeyye Aydoğan
Yiğit Koçak