        Haberler Dünya Papa'dan ateşkes çağrısı | Dış Haberler

        Papa'dan ateşkes çağrısı

        Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Orta Doğu'daki halkların iki haftadır "korkunç bir şiddete maruz kaldıklarını" belirterek, çatışmanın sorumlularına "ateşkes" çağrısı yaptı.

        Giriş: 15.03.2026 - 15:35
        Papa'dan ateşkes çağrısı
        Vatikan'ın ünlü Aziz Petrus Meydanı'na bakan ofisinin penceresinden geleneksel pazar duasını yapan Papa, buradaki konuşmasında, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a başlattığı saldırılar ve İran'ın da misillemeleriyle devam eden, aynı zamanda İsrail'in Lübnan'a saldırılarıyla genişleyen Orta Doğu'daki krize ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        "İki haftadır Orta Doğu halkları, savaşın korkunç şiddetine maruz kalıyor. Binlerce masum insan öldürüldü ve çok daha fazlası evlerini terk etmek durumunda kaldı." diyen Papa, okulları, hastaneleri ve yerleşim bölgelerini vuran saldırılarda sevdiklerini kaybedenlere yakınlığını belirtti.

        Papa 14. Leo, İsrail'in saldırılar düzenlediği Lübnan'a dikkati çekerek, "Lübnan'daki durum büyük endişe kaynağıdır. Ülkedeki yetkililerin devam eden ciddi krize kalıcı çözümler uygulayabilmelerini destekleyecek diyalog yollarının açılmasını umuyorum. Bu, tüm Lübnan halkının ortak yararı içindir." diye konuştu.

        Orta Doğu'daki krize yönelik diyalog ve diplomasi çağrısını yineleyen Papa, "Bu çatışmanın sorumlularına sesleniyorum, ateşi kesin. Diyalog yolları yeniden açılsın. Şiddet, halkların beklediği adaleti, istikrarı ve barışı asla getiremez." ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Eski belediye başkanı Şükrü Sözen'in tutuklandığı soruşturmada 12 yeni tutuklama

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde tutuklu eski Belediye Başkanı Şükrü Sözen dönemine yönelik yürütülen 'Suç örgütü kurma', 'Örgüt faaliyeti kapsamında zimmet irtikap rüşvet ihaleye fesat karıştırma', 'Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçlarından yürütülen soruşturmanın devamı kapsamınd...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Eski sevgilisinin kız arkadaşını yüzünden bıçakladı!
        Eski sevgilisinin kız arkadaşını yüzünden bıçakladı!
        Bayram öncesi otobüs biletlerinin yüzde 90'ı tükendi
        Bayram öncesi otobüs biletlerinin yüzde 90'ı tükendi
        Kaçırıldı, şiddet gördü, 4.kattan atıldı iddiası!
        Kaçırıldı, şiddet gördü, 4.kattan atıldı iddiası!
        İşte şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        İşte şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        "İran saldırısında 5 ABD uçağı hasar aldı"
        "İran saldırısında 5 ABD uçağı hasar aldı"
        Küçük çocuğun 7 yıllık esaretinde DNA süreci başladı!
        Küçük çocuğun 7 yıllık esaretinde DNA süreci başladı!
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Ünlü oyuncu yangından son anda kurtuldu
        Ünlü oyuncu yangından son anda kurtuldu
        "Türkiye artık benim vatanım"
        "Türkiye artık benim vatanım"
        Beşiktaş, Gençlerbirliği karşısında!
        Beşiktaş, Gençlerbirliği karşısında!
        Pink Floyd'un gitarına rekor fiyat
        Pink Floyd'un gitarına rekor fiyat
        Black Mirror gerçek oldu! Meta'dan "Dijital Ölümsüzlük" hamlesi
        Black Mirror gerçek oldu! Meta'dan "Dijital Ölümsüzlük" hamlesi
        "Şampiyonluk çok yakın"
        "Şampiyonluk çok yakın"
        İlber Ortaylı'nın hangi kitabı ne anlatıyor?
        İlber Ortaylı'nın hangi kitabı ne anlatıyor?
        İlber
        İlber