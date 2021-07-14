Papa, Vatikan'a döndü 0:00 / 0:00

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Bugün Vatikan’a geri dönen Papa, 11 gün önce kalın bağırsak ameliyatı geçirmişti. Taburcu planı daha önce yapılan Papa, doktorların uyarısı üzerine hastanede kalış süresini uzattı.

Bugünse kaldığı hastaneden taburcu edildi.

Papa’nın Vatikan’a dönüş yolu öncesi Roma’da Santa Maria Maggiore Bazilikasında makam aracından dua ettiği aktarıldı.

Başarılı geçen ameliyat sonrası Katolik dünyasının ruhani lideri Francesco, hastanede kaldığı süre diliminde bol bol dua etti. Hastanede kalan hastalar için de iyi dileklerini ileterek tüm hastalara şifa diledi.

Katolik dünyasını ruhani lideri geleneksel Angelus duasını da hastane odasından yapmıştı.

Salı günü öğleden sonra Vatikan, günün erken saatlerinde Papa'nın odasıyla aynı katta bulunan ve Papa'nın kanser hastalığı ile mücadele eden çocukların kaldığı bölümü ziyareti sırasında çekilmiş beş fotoğrafı paylaştı.

Çocukları, ebeveynleri ve doktorları selamlayarak bölümün koridorunda yardımsız yürüyen Papa'nın iyi göründüğünü fark edildi ancak görüntülerde papanın tekerlekli sandalye kullandığı görüldü.