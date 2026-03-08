Canlı
Habertürk
        Papa, Orta Doğu'daki çatışmanın bölgeye yayılma riski taşıdığı uyarısında bulundu

        Papa, Orta Doğu'daki çatışmanın bölgeye yayılma riski taşıdığı uyarısında bulundu

        Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, İran ve Orta Doğu'dan üzüntü verici haberlerin gelmeye devam ettiğini belirterek, çatışmanın bölgede başka ülkelere genişleme ve istikrarsızlık getirme endişesi olduğunu söyledi.

        Giriş: 08.03.2026 - 15:16
        Papa'dan İran açıklaması
        Vatikan'ın ünlü Aziz Petrus Meydanı'na bakan ofisinin penceresinden geleneksel pazar duasını yapan Papa, duanın ardından ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a başlattığı saldırılar ve İran'ın da misilleme saldırılarıyla devam eden Orta Doğu'daki krize ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        Papa 14. Leo, "İran'dan ve genel olarak tüm Orta Doğu'dan şiddet ve yıkım olaylarına ilişkin dehşete düşüren haberler gelmeye devam ediyor. Bu gelişmeler, nefret ve korku dolu bir atmosferin yayılmasına neden oluyor." dedi.

        Çatışmanın bölgedeki diğer ülkelere yayılma riskine dikkati çeken Papa, "Ayrıca, çatışmanın genişleyebileceği ve aralarında sevgili Lübnan'ın da bulunduğu bölgedeki başka ülkelerin yeniden istikrarsızlığa sürüklenebileceği korkusu da var." diye konuştu.

        Konuşmasında ateşkes çağrısı yapan Papa, "Bombaların gürültüsü kesilsin, silahlar sussun ve halkların seslerinin duyulabileceği bir diyalog alanı açılsın." ifadesini kullandı.

        Papa 14. Leo, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınların gününü de kutlarken, "Ne yazık ki, birçok kadın halen çocukluktan itibaren ayrımcılığa maruz kalıyor ve farklı şiddet türlerinden muzdarip. Özellikle onlara olan dayanışmamı ve dualarımı iletiyorum." açıklamasını yaptı.

