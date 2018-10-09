Cinsel istismar skandalları nedeniyle kilisenin iki kutba bölünmesinden şeytanı sorumlu tutan Papa Francis, kilisenin bu durumdan kurtulması için, Ekim ayında yaptığı bütün ayinlerde dünya genelindeki Katolikleri seslenerek şeytanı yenmek için dua etmelerini söyledi.

Francis Jorge Mario Bergoglio, Papa seçildiği 2013’den beri onlarca defa şeytanın gerçek düşman olduğunu, belirterek, şeytanın bir mit olduğunun düşünülmemesi gerektiğini, böyle düşünülmesinin kendilerini korumaya almayıp yeneceğini uyanık olunması gerektiğini söyledi.

Kilise, son günlerde, ABD’den Almanya ve Şili’ye kadar papazların çocuklara karşı cinsel istismarları ile vurulmuştu. Bu durum, aynı zamanda kilisede muhafazakarlar ile liberaller arasında büyük bir kutuplaşmaya yol açmıştı.

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