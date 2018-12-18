Papağana işkence infial yarattı

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Yayınladığı videolarda beslediği papağanın boğazını sıkan ve galiz küfürler eden Murat Özdemir, gözaltına alındı.
Son zamanlarda gündemden düşmeyen hayvanlara karşı yapılan şiddet olaylarına bir yenisi daha eklendi. MasterChef adlı yemek yarışmasında kendisine taşkın bir rol biçen, agresif hareketleriyle programın fragmanlarında öne çıkartılıp, ardından diskalifiye olan Murat Özdemir, sosyal medya hesabından insanlık dışı görüntüleri yayınladı.
HEM İŞKENCE HEM KÜFÜR
Özdemir yayınladığı videolarda evinde beslediği papağanın boğazını sıkıyor ve nefessiz kalan zavallı hayvana bir ismi ezberletmeye çalışıyor. İzleyenlerin buz kestiği görüntülerde papağana yaptığı işkencenin dozunu giderek arttıran Özdemir diğer yandan da son derece galiz küfürler savuruyor.
SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI
Görüntülerin ardından sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü. Vatandaşlar, "Biri bu adamı durdursun", "Bu işkence cezasız kalmasın" diye tepkilerini dile getirdi.
ÖZDEMİR GÖZALTINA ALINDI
Alınan bilgiye göre, Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Özdemir'in, sosyal medya hesabında evindeki bir papağana yaptığı işkence görüntülerini paylaşması üzerine harekete geçti.
PAPAĞAN TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ'NE TESLİM EDİLECEK
Ekipler, Murat Özdemir'i evinde gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. Bu arada, el konulan papağan İstanbul Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerine teslim edilecek.
— Dr. Bekir Pakdemirli (@bekirpakdemirli) December 17, 2018
BAKAN PAKDEMİRLİ'DEN SUÇ DUYURUSU TALİMATI
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sosyal medyadaki papağana şiddet görüntülerine ilişkin, "İlgili şahıs hakkında Bakanlık olarak suç duyurusunda bulunulması için talimat verdim." ifadesini kullandı.
Pakdemirli, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Toplumda infial uyandıran ve vicdanlarımızı derinden sarsan videoyu üzüntüyle izledim. İlgili şahıs hakkında Bakanlık olarak suç duyurusunda bulunulması için talimat verdim. Ayrıca şiddet gören papağanın güvenli bir ortama alınması için de Bakanlık olarak girişimlere başladık."
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: YASA NEYİ BEKLİYOR?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekim ayında yapılan AK Parti MYK toplantısında hayvanlara yönelik işkenceye karşı yasanın çıkmasını gerektiğini “Yasa hâlâ neyi bekliyor? Bir an önce çıkartın. Hayvanlara işkence eden ve öldürenlere verilen cezaları da arttırın” sözleriyle dile getirdiği belirtilmişti.
"MALA ZARAR VERME" KAPSAMINDA
Mevcut yasalarda hayvana işkence için "sahipli-sahipsiz" ayrımı bulunuyor.
Türk Ceza Kanunu'nun "mala zarar verme" suçunu kapsayan 151. maddesi, "Başkasının taşınır veya taşınmaz malını kısmen veya tamamen yıkan, tahrip eden, yok eden, bozan, kullanılamaz hale getiren veya kirleten kişi, mağdurun şikayeti üzerine, dört aydan üç yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır" diyor.
Aynı maddenin ikinci fıkrası hayvanlara yönelik işkenceyi ilgilendiriyor: "Haklı bir neden olmaksızın, sahipli hayvanı öldüren, işe yaramayacak hale getiren veya değerinin azalmasına neden olan kişi hakkında yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır"
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