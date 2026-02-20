Canlı
        Para çekemedi, balyozla saldırdı

        Para çekemedi, balyozla saldırdı

        Kastamonu'da bir şahıs teknik arıza sebebiyle para çekemediği ATM'yi balyozla kullanılmaz hale getirdi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.02.2026 - 19:05 Güncelleme: 20.02.2026 - 19:05
        Para çekemedi, balyozla saldırdı
        İHA'nın haberine göre; olay, sabah saatlerinde Topçuoğlu Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, banka şubesinin önündeki ATM'den para çekmek isteyen C.Ö. (48), teknik arıza sebebiyle işlemini gerçekleştiremedi.

        Dakikalarca uğraşmasına rağmen işlemi gerçekleştiremeyen şahıs, bir süre sonra banka şubesinin önüne balyoz ile geldi. Şahıs, balyozla vurarak ATM'yi kullanılmaz hale getirdi.

        Banka çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından şahıs gözaltına alındı.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

