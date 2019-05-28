Para Tuzağı filmi oyuncuları kimler? Para Tuzağı filmi konusu nedir? İzleyenler tarafından merak konusu oldu. Dram ve Suç dolu filmde izleyenlerin de yakından tanıdığı Hollywood yıldızları yer alıyor. İşte, Para Tuzağı filminin detayları...

PARA TUZAĞI FİLMİ OYUNCULARI

Yönetmenliğini Jodie Foster’in üstlendiği, oyuncu kadrosunda George Clooney, Julia Roberts, Jack O’Connell gibi usta oyuncuların yer aldığı 2016 yapımı “Para Tuzağı”, Salı akşamı Show TV’de!

PARA TUZAĞI FİLMİ KONUSU

Bir televizyon kanalında borsa hakkında tüyolar veren, Wall Street’in önde gelen isimlerinden olan Lee Gates (George Clooney),bir gün canlı yayında verdiği bilgiler yüzünden tüm mal varlığını kaybeden bir adam tarafından rehin alınır. Bu rehine olayı televizyon başındaki milyonlarca insan tarafından izlenir ve bir anda ülkenin gündemine oturur. Gates ve programın yapımcısı Patty Fenn (Julia Roberts),canlı yayında milyonlarca insanın gözü önünde büyük bir ölüm kalım pazarlığı yapacaktır.