Para Uçağı filmi oyuncuları kimler? Para Uçağı filmi konusu nedir? Sorusu merak konusu oldu. Profesyonel bir hırsızın maceralarını konu alan Para Uçağı filmiyle ilgili merak edilenler haberimizde...

PARA UÇAĞI FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Adam Copeland, Kelsey Grammer, Thomas Jane

PARA UÇAĞI FİLMİ KONUSU NEDİR?

Profesyonel bir hırsızın, 40 milyon dolar borcu vardır. Adam, bu durumun ailesinin hayatına etki etmesinden endişe eder. Bu yüzden de son bir hırsızlık yaparak borcunu ödemeye karar verir. Ancak bu son kolay olmadığı gibi tehlikelidir. Hırsız, dünyanın en tehlikeli suçlularıyla dolu bir kumarhaneyi soymayı planlar.