Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Spor 2024 Paris Olimpiyatları Para yüzmede Türkiye, finale yükseldi - 2024 Paris Olimpiyatları Haberleri

        Para yüzmede Türkiye, finale yükseldi

        Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda para yüzmede Türkiye, 4x50 metre karışık takımda finale çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2024 - 14:27 Güncelleme: 05.09.2024 - 14:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Para yüzme Milli Takımı, finalde!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye, Paris 2024 Paralimpik Oyunları para yüzmede 4x50 metre karışık takımda finale yükseldi.

        Paris La Defense Arena'da düzenlenen yüzme yarışlarında 4x50 metre karışık takımda milli takımı Sümeyye Boyacı, Sevilay Öztürk, Umut Ünlü ve Turgut Aslan Yaraman temsil etti.

        Serisini 2.50.21'lik zamanıyla 3'üncü bitiren Türkiye, genel sıralamada da 7'nci olarak final bileti aldı.

        Milli sporcuların final müsabakası bu akşam TSİ 21.00'de yapılacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul Valiliği'nden okul saatleri açıklaması
        İstanbul Valiliği'nden okul saatleri açıklaması
        Putin'den nükleer santrallere yönelik saldırılara ilişkin konuştu
        Putin'den nükleer santrallere yönelik saldırılara ilişkin konuştu
        OVP'ye göre dolar kuru ne olacak?
        OVP'ye göre dolar kuru ne olacak?
        Orta Vadeli Program (OVP) açıklandı
        Orta Vadeli Program (OVP) açıklandı
        "Soykırımın baş sorumlusu Netanyahu"
        "Soykırımın baş sorumlusu Netanyahu"
        Milli boksör Busenaz Sürmeneli'ye trafikte saldırı!
        Milli boksör Busenaz Sürmeneli'ye trafikte saldırı!
        Büyük Selçuklu dönemine ait erzak deposu bulundu
        Büyük Selçuklu dönemine ait erzak deposu bulundu
        Uluslar Ligi'ndeki maceramız başlıyor
        Uluslar Ligi'ndeki maceramız başlıyor
        MSB: Kusur varsa gereken işlem yapılacak
        MSB: Kusur varsa gereken işlem yapılacak
        Dilan ve Engin Polat çifti davasında ikinci gün: Avukat beyanları alınacak
        Dilan ve Engin Polat çifti davasında ikinci gün: Avukat beyanları alınacak
        Ödülün yanında Türk lokumu istedi
        Ödülün yanında Türk lokumu istedi
        İzmir Körfezi nasıl temizlenecek? Bakan Kurum'dan açıklama
        İzmir Körfezi nasıl temizlenecek? Bakan Kurum'dan açıklama
        Olimpiyat sporcusu erkek arkadaşının saldırısı sonucu öldü!
        Olimpiyat sporcusu erkek arkadaşının saldırısı sonucu öldü!
        Ebru Acer'den bronz madalya!
        Ebru Acer'den bronz madalya!
        Nemrut Dağı'nın tarihi ve heykelleri hakkında bilinmeyenler
        Nemrut Dağı'nın tarihi ve heykelleri hakkında bilinmeyenler
        Arda Güler, büyük ödüle aday!
        Arda Güler, büyük ödüle aday!
        Doğum sıranız kişiliğinizi etkiler mi?
        Doğum sıranız kişiliğinizi etkiler mi?
        Suç makinesi canavar, Elif'i iki bacağından da etti!
        Suç makinesi canavar, Elif'i iki bacağından da etti!
        Kazanan Oliveira oldu!
        Kazanan Oliveira oldu!
        Borsada yatırım tecrübe istermiş
        Borsada yatırım tecrübe istermiş