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        Haberler Ekonomi Girişimcilik Param Çek rakibini satın aldı - Girişimcilik Haberleri

        Param Çek rakibini satın aldı

        Yerli fintech girişimi Param, yurt dışında büyüme stratejisi doğrultusunda Avrupa merkezli rakibi Twisto'yu satın aldığını duyurdu. Bu hamleyle Param'ın 27 Avrupa Birliği (AB) üye ülkesine erişeceği kaydedildi

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        Habertürk
        Giriş: 17.08.2023 - 11:36
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        Param Çek rakibini satın aldı
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        Yerli fintech Param, Avrupa merkezli rakibi Twisto'yu satın aldı. Twisto'nun satın alınmasıyla 27 Avrupa Birliği (AB) üye ülkesine erişecek olan Param, 8 Avrupa ülkesinde faaliyet izni elde edeceğini bildirdi.

        Yapılan açıklamaya göre, 2013 yılında Çekya'da kurulan Twisto, 'şimdi al, sonra öde' dijital kredi modelini başlattı. 2018'den bu yana Polonya pazarında da hizmet veren girişim, sanal kartlarla ve cüzdanla ödeme yapma, şirketler için akıllı telefonlarla ödeme alma, taksitli ödeme, fatura ödeme gibi özellikleri kullanıcılarına sunuyor.

        Şirket, 2021 yılında Avustralya merkezli Zip tarafından 89 milyon dolara satın alınmıştı. Böylece, Param da, Twisto'yu Zip'ten satın almış oldu.

        Param Kurucu ve CEO'su Emin Can Yılmaz, "Twisto'yu satın alma kararımız, Avrupa'da büyüme stratejimize verdiğimiz önemin ve önceliğin en önemli göstergelerinden birini oluşturuyor. Satın alma stratejimiz, hızlı büyüme hedeflerimizin önemli bir parçası olmakla birlikte; seçici davranıyor, aynı vizyonla hareket edebileceğimiz şirketlere yatırım yapıyoruz" dedi.

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