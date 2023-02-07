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Özellikle yaşanan pandemi döneminde popüler hale gelen Paramedik, pek çok kişi tarafından hâkim olunan bir konu değildir. Peki, paramedik nedir? Paramedik ne iş yapar? Üniversite çağına gelmiş pek çok gencin merak ettiği paramedik hakkında bilinmesi gereken tüm detaylar içeriğimizin devamında…

Paramedik Nedir?

Paramedik, bazı kişilerin kafasını karıştırıp, farklı bir iş kolu gibi görünse de “Acil Tıp Teknisyeni” olarak tanımlanmaktadır. Genel olarak bu isimle bilinir. Bu bölümden mezun olan kişiler acil müdahale gereken durumlarda tıbbi destek sağlar. Peki, paramedik ne iş yapar? Özellikle kaza ve yaralanma durumlarında acil müdahalede bulunur. Hem tıbbı hizmetlerde hem de hastanelerin acil çağrılarına cevap vermekle yükümlüdür. Ayrıca ambulans hizmetinde aktif olarak çalışma yürütürler. Paramedik olarak çalışmanın belli şartları bulunmaktadır. Öncelikle 2 yıllık İlk ve Acil Yardım Paramedik (ATT) bölümünden mezun olmaları gerekir. Sürücü belgesine sahip olmak, 17 yaşını tamamlamış ve 23 yaşından gün almamış olmak, kadınlarda 1.60 boy, erkeklerde ise 1.65 boya sahip olmak, çalışma arkadaşları ile birlikte sedyeyi taşıyabilecek yeterlilikte olmak ve ruh sağlığının yerinde olduğuna dair bir belge almış olmak şartlarını karşılayan kişilerin kolayca yapabileceği bir iş koludur. Diğer yandan kişinin bireysel olarak bazı özellikler taşıması önemlidir. Bu meslek grubunda çalışmak isteyenlerin; hasta ve hasta yakınları ile iyi bir iletişim kurması, gerekli fiziksel yeterliliğe sahip olması, hızlı karar verebilmesi, araç seyir yetkinliğine sahip olması beklenir. Söz konusu insan hayatı olduğu için çalışma hayatı boyunca gerekli tüm yükümlülüklerin üstesinden gelmeli ve olası acil durumları sağlıklı bir şekilde yönetebilmelidir.

Paramedik Taban Puanları

Paramedik taban puanları, TYT sınavında gösterilen başarıya göre şekillenmektedir. 2 yıllık bir eğitim programı olan paramedik, her yıl farklı taban puanları ile öğrenci kabul eder. Puanlar üniversiteye göre değişiklik gösterir. Paramedik bölümüne sahip bazı üniversitelerin taban puanları şöyledir:

Bahçeşehir Üniversitesi (Vakıf): 393, 82 (Bursu)

Hacettepe Üniversitesi (Devlet): 386, 78

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (Vakıf): 379,34 (Burslu)

Ege Üniversitesi (Devlet): 375,82

Ankara Üniversitesi (Devlet): 371,92

Marmara Üniversitesi (Devlet): 365,49

Paramedik Maaşları

Paramedik hakkında merak edilen bir diğer önemli husus, maaşlardır. Paramedik maaşları, mesleğe yeni başlayanlar ve tecrübeli personellere göre değişiklik gösterir. Ayrıca devlet hastaneleri ve özel sağlık kuruluşlarının farklı maaş politikaları bulunmaktadır.

Devlet Kurumlarında: 13.500 TL – 14.500 TL

Sağlık Bakanlığında: 13.500 TL – 14.500 TL

Özel Hastanelerde: 10.000 TL – 11.000 TL

Paramedik Atama Puanları

KPSS sınavı genel olarak devlet memuru olmak isteyenlerin girmiş olduğu bir sınav türüdür. KPSS; lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunları için aynı yıl içinde farklı sınavlardan oluşur. Devlette çalışmak isteyen Paramedik mezunlarının da KPSS sınavında başarı göstermesi gerekmektedir. Şöyle ki 100 puan üzerinden değerlendirilen bu sınav türünde en yüksek puanı alanlar devlet kurumlarına atanabilmektedir. Atama için taban puan 70 olarak belirlense de bu puan istediğiniz kuruma atanmanız için yeterli olmayabilir. Sınava en iyi şekilde çalışmak ve yüksek bir başarı elde etmek gerekir. Sınavı kazandığınızda paramedik iş ilanlarını takip ederek gerekli başvuruları yapabilirsiniz.