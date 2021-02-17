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PARANORMAL İŞARETLER FİLMİ OYUNCULARI

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PARANORMAL İŞARETLER FİLMİ KONUSU NEDİR?

Genç bir kadın kötü bir kaza sonrası bacaklarını kaybeden babasına bakmak için Lousiana'daki evlerine döner. Burada oldukça kızgın bir hayalet olan yıllar önce ölmüş annesiyle oldukça korkutucu bir bağ kurar.

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